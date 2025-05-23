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Италия
23 мая 2025, 12:53 |
563
0

Довбик прокомментировал возможный переход в Интер и трансфер из Ромы

Украинский форвард признался, что не намерен обсуждать новый сезон

23 мая 2025, 12:53 |
563
0
Довбик прокомментировал возможный переход в Интер и трансфер из Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик прокомментировал слухи о своем будущем и потенциальном переходе в «Интер» – украинский футболист признался, что пока нет никакой конкретики и все зависит от нового тренера:

– За тобой следят клубы, чтобы ты перешел в команду даже выше, чем «Рома». Есть информация об интересе от «Интера» и других клубов. Как ты сам видишь свое будущее? Останешься в «Роме» в следующем сезоне или будешь рассматривать варианты? Есть шанс, что сменишь клуб?

– Я не смотрю так далеко вперед. Сейчас у нас меняется тренер. Если новый наставник даст мне понять, что я ему нужен, что я буду важной частью команды – я останусь. У меня контракт еще на 5 лет, и в целом меня здесь все устраивает: стадион, фанаты, поддержка.

Если же тренер скажет, что ему нужен кто-то другой – тогда, возможно, придется искать новую команду. Сейчас рассматривается много кандидатур на пост главного тренера, посмотрим, кто это будет, и уже после этого будем принимать решение, – рассказал Довбик.

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Николай Титюк Источник: Циганик LIVE
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