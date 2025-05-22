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Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 22:17 | Обновлено 22 мая 2025, 22:42
645
1

Довбик рассказал, что у него за травма и когда он сможет вернуться на поле

Форвард итальянской «Ромы» может сыграть уже 25 мая в матче против «Торино»

22 мая 2025, 22:17 | Обновлено 22 мая 2025, 22:42
645
1
Довбик рассказал, что у него за травма и когда он сможет вернуться на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик поделился информацией о своем состоянии – футболист получил повреждение и рисковал остаться вне поля в течение длительного времени.

«Травма оказалась несерьезной, внутренняя поверхность бедра, но она требует определенного времени на восстановление. Мне сказали, что постараются поставить на ноги к игре с «Торино», которая состоится в воскресенье.

Шансы сыграть в ближайшем матче «Ромы» есть, хотя и не с первых минут. Смогу помочь команде в такой важной игре, все будет решаться в последнем туре. Нам нужно победить и надеяться, что «Венеция» отберет очки у «Ювентуса».

«Венеции» нужна только победа, чтобы остаться в Серии А, поэтому надеюсь, что «Ювентусу» будет нелегко. К сожалению, не все зависит от нас. Однако мы сделаем все возможное, чтобы забрать три балла», – рассказал Довбик.

«Рома» набрала 66 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от своего главного конкурента – «Ювентуса» – на один балл. На данный момент именно у туринского клуба лучшие шансы попасть в Лигу чемпионов.

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Николай Титюк Источник: Циганик LIVE
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Славик Круссер
А чего он в сборную тогда не едит?
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