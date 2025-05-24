Скрипты из Football Manager в реальной жизни. Сезон 2024/25 – симуляция

24 мая – Всемирный день видеоигр. Поэтому поздравляю сегодня каждого из тех, кто ценит это искусство развлечений и его продукт. А если мы здесь с вами собрались праздновать, то с моей стороны было бы невежливо приходить на праздник без тематического подарка. Поэтому я с ним – с этим текстом. Он об эпизодах из реального футбольного сезона 2024/25, которые на все 100% повторяют всем нам знакомые моменты из серии игр «Football Manager». Как человек, который наиграл в разные версии FM несколько тысяч часов (ниже креплю скрин количества проведенного времени в FM-20, чтобы не было сомнений) и пережил много боли в этом симуляторе и из-за этого симулятора, я имею полное право говорить. Так вот: я переживал в игре такие же моменты, как и некоторые команды топ-лиг в этом сезоне. Да что там я – почти каждый из вас, если вы играли. Ведь это – база, почва, фундамент. Без некоторых, так сказать, канонических событий ваш опыт как менеджера был бы неполным. Надеюсь, в этом тексте вы узнаете себя, свои команды и свои самые памятные сезоны.

Берешь аутсайдера, и все портит реализация

Хочешь принять вызов и подбираешь коллектив, который ну точно не будет среди лидеров в сезоне и задача которого – просто выжить. Ресурсы почти нулевые, состав – второй с конца по цене, лучший игрок – ветеран, а боссы говорят, что чудо надо сотворить без трансферов. Конечно, ты не разрываешь – но действительно пытаешься дать бой в каждом матче. Но вот в этом играл на равных – уступил из-за худшей реализации. То же самое через неделю. И снова. И ещt раз. И в который раз. И потом ты думаешь: «Ну вот точно не везет!» И идешь проверять. «Монпелье» в этом сезоне Лиги 1 наиграл на 38.45 ожидаемого гола – а забил только 23. В процентном соотношении это худшая конвертация шансов в Европе. В жизни такого не бывает. Только в компьютерной игре. Только с тобой. Только в этой карьере. Надо начинать новую.

Конкурент меняет тренера и начинает выигрывать все матчи

Ты играешь за «Фрайбург» и проводишь сильный сезон. Почти с самого начала идешь среди лидеров, претендуешь на место в ЛЧ и почти забираешь его... но игра просто тебе не дает. Иначе как объяснить тот факт, что «Боруссия», большую часть сезона не игравшая хорошо и шедшая во второй половине таблицы, после смены тренера выдала спурт и финишировала в топ-4? На финальном отрезке – 8 туров без поражений, 22 набранных балла на промежутке. Это чемпионский темп, и это провернула команда, которая вообще ничего не могла сделать почти весь сезон. И тут новый тренер – и 4 очка даже в матчах против действующего и будущего чемпионов. И пусть бы все это после прихода топ-наставника, но нет: «Боруссия» позвала на помощь Ковача, который провалился и был уволен досрочно с 3-х подряд мест работы. Просто симулятор против тебя, смирись.

Ты побеждаешь топ-команду – и сливаешь аутсайдерам

Еще один французский след в нашем тексте, и он не последний – есть предположение, что события в Лиге 1 генерирует компьютер, а не реальные футбольные команды. За 3 тура до конца «Страсбур» имеет такой перечень оппонентов: «ПСЖ», «Анже» и «Гавр». Выиграешь дважды – имеешь шанс на место в ЛЧ, трижды – ты сыграешь там впервые в истории. И это после безумно успешного сезона, когда от тебя никто ничего не ожидал... И вот ты, топ-менеджер, выводишь команду на игру против «ПСЖ» – и заваливаешь чемпиона (2:1). Теперь все точно хорошо, единственная задача дальше – не потерять очки против аутсайдеров. Но тебе не страшно, потому что ты имеешь за спиной впечатляющую серию с только одним поражением в последних 19-и турах Лиги 1. Что может произойти? Выходишь на поле против «Анже» – и проигрываешь (1:2). В последнем туре пытаешься все спасти – рефери назначает в твои ворота 2 пенальти, и ты пропускаешь на 90+9 минуте (2:3). Нет ни ЛЧ, ни даже ЛЕ. Скрипты.

Травма ключевого игрока в решающий момент

Здесь можно было бы написать о «Ман Сити» и Родри, но кому интересно играть только за элитные команды? Поэтому здесь «Байер» и Вирц. На улице март, а потеряна лишь ЛЧ (проигрыш 0:3 «Баварии» в Мюнхене). Еще можно выиграть золотой дубль из чемпионата и кубка Германии. Однако для этого надо побеждать каждую неделю. И ты веришь и знаешь, что можешь... но тут ломается твой лучший игрок. И оказывается, что без него команда не может создавать моменты. С матча его травмы до его возвращения в основу «Байер» одинаково часто выигрывает и проигрывает (3+1=3-), но это смертный приговор на финише сезона, потому что после твоих неудач в лиге главный конкурент становится недосягаемым, а провал в кубке страны означает вылет из турнира. Вирц возвращается – а побеждать больше нет смысла. Сезон потерян из-за травмы в решающий момент. Ну спасибо, FM!

Нет денег? Буду выигрывать селекцией

«Фулхэм» имеет самый дешевый состав в АПЛ без учета команд-новичков, которые покинут лигу после последнего тура. Трансферы? Нет денег. Безумные зарплаты для свободных агентов? Также недоступная опция. Даже если продаешь кого-то из лидеров, то все равно не купишь звезду, потому что кому ты нужен с перспективой финишировать где-то в середине таблицы, если не вообще вылететь? Приходится выкручиваться – творить чудеса. Подписать ветерана Виллиана, ненужного другим Траоре, «сбитого летчика» Смит-Роу. И ты несколько сезонов подряд делаешь плюс-минус одно и то же – шерстишь по другим клубам АПЛ, чтобы найти выставленных на трансфер и/или недовольных ролью в своей команде исполнителей. Скупаешь почти всех, а те благодарят тебя крутой игрой – и вот ты уже в топ-10 АПЛ, еще и чемпиона побеждаешь (3:2). Тренер ли ты? Ну, в этой карьере – скорее спортивный директор или скаут.

Взял свободного агента, а тот вытащил сезон

На самом старте сезона «Барселона» потеряла своего основного вратаря тер Штегена. Знакомая ситуация для любого менеджера: трансферное окно закрыто, а на позицию нет достойной альтернативы. Что делать? Искать среди свободных агентов. Вдруг что-то найдется? В случае каталонцев нашлось, хотя они пошли даже дальше – искали среди тех, кто завершил карьеру. Щенсны согласился возобновить ее ради того, чтобы еще год поиграть под большими прожекторами и выиграть 1-2 трофея. Казалось бы, это не должно сработать, потому что поляк в первые дни, как сообщается, курил на базе клуба – относился к новой работе едва ли не как к развлечению. Но постепенно он начал играть, а затем – даже тащить «Барселону» в отдельных матчах. Привез несколько лишних пенальти, но и сейвов сделал немало. Человеком без клуба удалось спасти сезон. Вот ты, конечно, придумал!

Подписал звезду, и все сломалось

Ты стал чемпионом в прошлом сезоне. Ну наконец-то! Теперь точно сможешь выигрывать лигу каждый год, а еще, как вариант, будешь претендовать на ЛЧ уже в конце этого сезона... Чтобы все точно было хорошо, ты подписываешь мировую звезду – и все становится совсем плохо. Так произошло с «Реалом» и переходом Мбаппе. В какой-то момент даже не понимаешь: а что ты, как менеджер, делаешь не так? Твой новичок забивает с близкого расстояния, издалека, с пенальти, со штрафного, в важных матчах, еще и хет-трики и дубли оформляет регулярно, идет на Золотую бутсу – а твоя команда отличается не так часто, как в прошлом сезоне. Это как вообще? И вроде к новичку не прикопаешься. И на трансфер его не выставишь, потому что тот расстроится и испортит атмосферу в раздевалке. Еще и болельщики будут недовольны, потому что чего это ты лучшего бомбардира Европы хочешь выдворить? Сам себе создал проблем на голову. Ну, будешь разгребать в следующем сезоне. В этом сиди без трофеев.

Завалил комплектацию состава команды

Межсезонье – время выйти на рынок. Деньги есть, поэтому вроде надо тратить. Смотришь на перечень выставленных на трансфер футболистов – и понимаешь, что будет разумно подписать дешевого, но талантливого нападающего. Немножко еще блуждаешь по рынку, как вот – творческий полузащитник, очень перспективный. Также берешь. Ну и на деньги, которые остались, добираешь еще кого-то в линию нападения для ротации. Сезон начинается – а атака не вывозит. Создает несколько меньше ожидаемого, реализует – тоже. И все равно было бы норм, но есть одно «но»: ты пропускаешь тоннами. Каждую неделю – гол, два, а то и три. Потому что в межсезонье потратил все на линию атаки, а в обороне играют ветераны, вратарь – почти на пенсии, а центр поля – это просто хорошие ребята. Хорошие, но для какой-то низшей лиги или даже другого вида спорта. А ты «Лейпциг» и играешь в Б1, еще и что-то в ЛЧ должен демонстрировать. Итог – тотальный провал. В следующем сезоне вообще не выступишь в Европе, а все твои таланты, которых ты накупил, попросятся уйти: а зачем им играть за такой слабый клуб?

Забил на качество игры ради результата

«Рома» искренне пыталась играть зрелищно, красиво и современно на старте сезона – не получилось. А затем позвала Раньери, и тот сделал необходимое – запретил команде играть в футбол. Типичная ситуация для каждого менеджера, который приходит в клуб посреди сезона. Руководители требуют от тебя начать побеждать сразу, а поставить что-то вменяемое ты здесь и сейчас не способен – ну хорошо, включаем режим «биться-бороться». Теперь ты самый неприятный оппонент в лиге. Твоя команда побеждает 1:0 что аутсайдеров, что лидеров. Вот недавно «Рома» имела отрезок из 9-и туров в Серии А, в каждом из которых забивала аккурат 1 гол, а в 8-и из них даже на 2 команды было не более пары мячей зафиксировано. Это трудно смотреть даже тебе, поэтому ты смотришь свои матчи на ускорении, ставишь «показывать только ключевые моменты». Но это дает результат – и ты 19 матчей не проигрываешь. Боссы довольны, футболисты и фанаты – тоже. Довольны все, кроме нейтральных болельщиков, которые иногда наталкиваются на трансляции матчей твоей команды...

Тебе не везет, а твой конкурент – любимец Фортуны

«Монако» и «Марсель» разыгрывали между собой 2-ю строчку турнирной таблицы. По сравнению с третьей это и немного больше денег, и более престижно. Но в течение сезона обе рисковали не оказаться в ЛЧ, поэтому опережать друг друга казалось необходимостью. И вот «Монако» – типичная команда любого игрока в футбольный менеджер. Играешь ли ты лучше конкурента? Да. В конце сезона имеешь 70 ожидаемых баллов, а он – только 58. И чтобы точно все было понятно, ты издеваешься над ним в личной встрече второго круга – 3:0, просто переехал. Казалось бы, ну все, все понятно. Но игра имеет другие планы. Поэтому «Марсель» набирает на 9 баллов больше ожидаемого, потому что форварды реализуют все шансы, а вратарь тянет. А ты... Наиграл на 77 голов, а забил только 63, потому что почти все твои футболисты – ужасные финишеры. Нет, ну по статам – норм, но в этот сезон – фантастические бездари, когда дело доходит до решающего удара. В итоге «Марсель» финиширует выше, а руководство спрашивает у тебя, что случилось. А что случилось? Это не ты, это FM. В жизни так не бывает.

Не бывает же, да?