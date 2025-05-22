Прибыл в Мадрид в 2015 году. Реал назвал игрока, который покинет клуб летом

Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо покинет клуб после завершения текущего сезона. Контракт 28-летнего футболиста истекает в июне 2025 года и стороны договорились не продолжать сотрудничество.

Испанская пресса сообщает, что за последние несколько сезонов «сливочные» пытались несколько раз продать игрока, но каждый раз Хесус отказывался от трансфера, так как хотел остаться в команде до завершения своего контракта.

Вальехо прибыл в Мадрид в 2015 году из «Сарагосы» за 5 млн евро, однако так и не смог побороться за место в стартовом составе. Защитник провел три сезона в составе «Гранады» и один – в английском «Вулверхэмптоне», где играл на правах аренды.

В нынешнем сезоне Вальехо принял участие в трех матчах, в которых отыграл суммарно 102 минуты и отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость защитника составляет 1 млн евро.