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  4. Агент Ямаля недоволен действиями Барселоны. Планируют предать клуб
Испания
24 мая 2025, 17:57 | Обновлено 24 мая 2025, 17:58
754
1

Агент Ямаля недоволен действиями Барселоны. Планируют предать клуб

Жорже Мендеш готов предложить «Реалу» подписать суперталантливого вингера

24 мая 2025, 17:57 | Обновлено 24 мая 2025, 17:58
754
1
Агент Ямаля недоволен действиями Барселоны. Планируют предать клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Представители испанского вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, в частности его агент Жорже Мендеш, недовольны переговорами о продлении контракта с «сине-гранатовыми», сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, они хотят, чтобы 17-летний игрок был самым высокооплачиваемым футболистом клуба, но «Барселона» не может удовлетворить это требование.

Поэтому Жорже Мендеш рассматривает другие варианты продолжения карьеры для своего клиента. В частности, он готов предложить услуги Ламина Ямаля мадридскому «Реалу».

В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

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Жорже Мендеш Ламин Ямаль Барселона Реал Мадрид продление контракта трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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