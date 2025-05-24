Агент Ямаля недоволен действиями Барселоны. Планируют предать клуб

Представители испанского вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, в частности его агент Жорже Мендеш, недовольны переговорами о продлении контракта с «сине-гранатовыми», сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, они хотят, чтобы 17-летний игрок был самым высокооплачиваемым футболистом клуба, но «Барселона» не может удовлетворить это требование.

Поэтому Жорже Мендеш рассматривает другие варианты продолжения карьеры для своего клиента. В частности, он готов предложить услуги Ламина Ямаля мадридскому «Реалу».

В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.