Тренер Цыганкова: «Я уже считаю его лучшим игроком в мире»
Мичел расхвалил Ламина Ямаля
Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел высказался о юном испанском вингере «Барселоны» Ламине Ямале:
«Для меня он уже лучший футболист в мире. Он непобедим. Ему не нужно быть сильным или быстрым, чтобы победить тебя. Я думаю, что его решения принимаются невероятно. Он почти никогда не ошибается. Он делает все с такой легкостью... Он – чистый талант в лучшем виде, я не видел ничего подобного уже много лет».
Напомним, в составе «Жироны» Мичел тренирует украинцев Владислава Крапивцова и Виктора Цыганкова.
В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.
Недавно Ламин Ямаль подписал новый 6-летний контракт с «Барселоной».
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