Стало известно, покажут ли в Украине Клубный чемпионат мира 2025
Зрители смогут увидеть турнир, который состоится в США, на Суспільне Спорт
С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира, участие в котором примут 32 клуба со всего мира, в том числе 12 представителей Европы.
Накануне стало известно, что транслятором этого турнира в Украине будет Суспільне Спорт – большинство матчей будет транслироваться вживую на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільне. Все матчи в прямой трансляции покажет платформа DAZN, но без украинских комментариев – а вот Суспільне будет транслировать игры с комментатором.
Что смогут увидеть украинские зрители на Суспільне:
- Трансляция матчей на телеканале и сайте Суспільне Спорт, местных телеканалах Суспільне (на всех платформах);
- Ежедневные итоговые студии по результатам игрового дня на Суспільне Спорт;
- Хайлайты всех поединков на Youtube-канале Суспільне Спорт;
- Полные записи матчей на сайте Суспільне Спорт;
- Дайджесты игрового дня на Youtube-канале Суспільне Спорт.
Подробное расписание всех матчей, которые будут транслироваться на Суспільне, будет опубликовано после окончательного утверждения состава участников турнира – 1 июня.
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