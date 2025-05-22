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22 мая 2025, 12:24 |
758
0

Стало известно, покажут ли в Украине Клубный чемпионат мира 2025

Зрители смогут увидеть турнир, который состоится в США, на Суспільне Спорт

22 мая 2025, 12:24 |
758
0
Стало известно, покажут ли в Украине Клубный чемпионат мира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Клубный чемпионат мира

С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира, участие в котором примут 32 клуба со всего мира, в том числе 12 представителей Европы.

Накануне стало известно, что транслятором этого турнира в Украине будет Суспільне Спорт – большинство матчей будет транслироваться вживую на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільне. Все матчи в прямой трансляции покажет платформа DAZN, но без украинских комментариев – а вот Суспільне будет транслировать игры с комментатором.

Что смогут увидеть украинские зрители на Суспільне:

  • Трансляция матчей на телеканале и сайте Суспільне Спорт, местных телеканалах Суспільне (на всех платформах);
  • Ежедневные итоговые студии по результатам игрового дня на Суспільне Спорт;
  • Хайлайты всех поединков на Youtube-канале Суспільне Спорт;
  • Полные записи матчей на сайте Суспільне Спорт;
  • Дайджесты игрового дня на Youtube-канале Суспільне Спорт.

Подробное расписание всех матчей, которые будут транслироваться на Суспільне, будет опубликовано после окончательного утверждения состава участников турнира – 1 июня.

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Николай Титюк Источник: Суспильне Спорт
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