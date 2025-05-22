Экс-игрок Динамо назвал легионера, которого стоило вызвать в сборную

Сборная Украины по футболу сыграет на товарищеском турнире в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня. Участие в этих соревнованиях примут четыре страны – кроме «желто-синих» в Торонто приедут Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, которая является организатором.

Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов оценил выбор главного тренера Сергея Реброва, а также назвал легионера, которого стоило вызвать в национальную сборную:

– Почему Ребров вызвал так мало новых лиц, хотя это товарищеский турнир?

– Вы правы. На товарищеском турнире хотелось бы посмотреть больше ребят из чемпионата Украины и из Экстраклясы. Вон Кочергин – основной игрок «Ракува», который борется за чемпионство в Польше. Почему бы не вызвать его? Но у нашей сборной есть главный тренер, который решает, кто лучший на данный момент. В любом случае будем болеть за Украину, – считает Богданов.

В текущем сезоне Кочергин провел 34 матча во всех турнирах, где забил пять голов и отдал пять результативных передач. «Ракув», в составе которого выступает украинский полузащитник, занимает второе место и лишь на один балл отстает от лидера чемпионата.