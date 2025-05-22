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  4. Клуб УПЛ получил разрешение увеличить квоту болельщиков на несколько тысяч
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 11:47 |
765
4

Клуб УПЛ получил разрешение увеличить квоту болельщиков на несколько тысяч

Львовские «Карпаты» сообщили важную новость накануне поединка против «Зари»

22 мая 2025, 11:47 |
765
4
Клуб УПЛ получил разрешение увеличить квоту болельщиков на несколько тысяч

25 мая состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся львовские «Карпаты» и луганская «Заря». Накануне этого противостояния официальный сайт львовского клуба сообщил об увеличении квоты зрителей, которые могут прийти на поединок:

«Футбольный клуб «Карпаты» с радостью сообщает – квота зрителей на стадионе «Украина» увеличена, что позволит добавить в продажу несколько тысяч билетов! Мы искренне благодарны каждому за поддержку и безумный интерес – именно благодаря вам футбольные вечера во Львове имеют особую атмосферу. А теперь эту атмосферу смогут почувствовать еще больше жителей Львова и гостей города.

Дополнительные билеты на воскресный матч против «Зари» уже можно приобрести на официальном сайте клуба.

Клуб стремится предоставить возможность посетить матч как можно большему количеству болельщиков. Поэтому просим с пониманием отнестись к тому, что не все места в секторах, куда будут продаваться дополнительные билеты на матч, находятся в надлежащем состоянии. До встречи на трибунах!» – сообщили в Карпатах.

Подопечные Владислава Лупашко набрали 46 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. У львовского коллектива есть шансы на попадание в Лигу конференций, но для этого нужно победить в последнем туре луганскую «Зарю» и надеяться на потерю очков со стороны житомирского «Полесья».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Заря Луганск Карпаты - Заря болельщики
Николай Титюк Источник: ФК Карпаты Львов
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Phantom
Цікаво, а з міркувань безпеки, укриття також розширюють ?
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0
Phantom
Солідарність зі сходом, одна країна, і бла бла бла
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0
Battersea
намаскву сообщили?
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Марина Полоз
А що, хіба не встигаєте до неділі привести місця до належного стану??? В запасі 3 доби!!! Це ж не весь стадіон привести, а лише кілька секторів. 
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0
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