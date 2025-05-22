Клуб УПЛ получил разрешение увеличить квоту болельщиков на несколько тысяч

25 мая состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся львовские «Карпаты» и луганская «Заря». Накануне этого противостояния официальный сайт львовского клуба сообщил об увеличении квоты зрителей, которые могут прийти на поединок:

«Футбольный клуб «Карпаты» с радостью сообщает – квота зрителей на стадионе «Украина» увеличена, что позволит добавить в продажу несколько тысяч билетов! Мы искренне благодарны каждому за поддержку и безумный интерес – именно благодаря вам футбольные вечера во Львове имеют особую атмосферу. А теперь эту атмосферу смогут почувствовать еще больше жителей Львова и гостей города.

Дополнительные билеты на воскресный матч против «Зари» уже можно приобрести на официальном сайте клуба.

Клуб стремится предоставить возможность посетить матч как можно большему количеству болельщиков. Поэтому просим с пониманием отнестись к тому, что не все места в секторах, куда будут продаваться дополнительные билеты на матч, находятся в надлежащем состоянии. До встречи на трибунах!» – сообщили в Карпатах.

Подопечные Владислава Лупашко набрали 46 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. У львовского коллектива есть шансы на попадание в Лигу конференций, но для этого нужно победить в последнем туре луганскую «Зарю» и надеяться на потерю очков со стороны житомирского «Полесья».