Умер известный тренер, который победил Лобановского в финале Евро

Известный нидерландский тренер Нол де Ройтер умер в возрасте 85 лет – об этом сообщила пресс-служба клуба «Утрехт».

«ФК «Утрехт» благодарен Де Ройтеру за его годы преданности и страсти. Его наследие продолжает жить в фундаменте нашего клуба. Мы желаем его семье, друзьям и всем, кто его любил, много сил в это трудное время», – сообщили в команде.

В качестве футболиста выступал за команды из города Утрехт, которые в 1970 году объединились в один клуб. После завершения профессиональной карьеры игрока возглавлял разные нидерландские клубы, в том числе «Камбюр», «Де Босх» и «Утрехт», с которым завоевал Кубок страны.

В 1988 году был помощником главного тренера Ринуса Михелса на чемпионате Европы. В финале нидерландская команда одолела сборную СССР во главн с легендарным Валерием Лобановским. Стоит отметить, что в составе проигравшей команды играло много представителей киевского «Динамо».

Кроме того, де Ройтер возглавлял молодежную сборную Нидерландов U-21 и сборную Египта. В последнее время работал скаутом в системе «Утрехта».