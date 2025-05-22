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Украина. Вторая лига
22 мая 2025, 10:34 |
1530
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матч за третье место в чемпионате Украины не состоится

Профессиональная футбольная лига решила судьбу клубов «Чернигов» и «Рух-2»

22 мая 2025, 10:34 |
1530
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч за третье место в чемпионате Украины не состоится
ФК Чернигов

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) приняла важное решение о судьбе матча за третье место во Второй лиге чемпионата Украины.

Напомним, в поединке за бронзу третьего по силе дивизиона должны были сыграть «Чернигов» и «Рух-2», однако львовская команда была расформирована и прекратила свое существование.

По этой причине свои услуги в матче плей-офф предложил клуб «Скала 1911«, которая заняла место в турнирной таблице вслед за «Рухом-2», однако черниговский клуб отказался выходить на поле с этим соперником.

«Признать матчи этапа плей-офф за третье место Второй лиги сезона 2024/25 (23.05.2025 и 30.05.2025) между «Чернигов» и «Рух-2» Львов не состоявшимися на основании обращения ФК «Рух» Львов об отказе от участия в матчах этапа плей-офф», – сообщили на официальном сайте ПФЛ.

Стоит отметить, что были предложены два варианта выхода из этой ситуации: позволить сыграть в стыках клубу «Скала 1911» или провести дополнительный плей-офф, чтобы определить соперника для «Чернигова», однако они не нашли поддержки среди членов ПФЛ.

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Николай Титюк Источник: ПФЛ
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