Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это не второстепенный турнир». Суркис – о поражении Динамо в Кубке Украины
Кубок Украины
22 мая 2025, 11:22 |
99
0

«Это не второстепенный турнир». Суркис – о поражении Динамо в Кубке Украины

Президент киевского клуба признался, что не имеет никаких претензий к футболистам

22 мая 2025, 11:22 |
99
0
«Это не второстепенный турнир». Суркис – о поражении Динамо в Кубке Украины
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал поражение «бело-синих» в финале Кубка Украины. Подопечные Александра Шовковского уступили донецкому «Шахтеру» в решающем матче турнира (1:1, 5:6 в серии пенальти).

«Что касается Кубка Украины, то могу сказать, что ребята сделали все возможное, чтобы завоевать этот трофей. Он не был для нас второстепенным турниром. Однако серия пенальти – это лотерея. Я не могу иметь претензий к своим футболистам», – лаконично прокомментировал Суркис.

Несмотря на вылет из Кубка Украины, киевское Динамо не останется без трофея в текущем сезоне, ведь досрочно победило в чемпионате. «Бело-синие» набрали 69 баллов за тур до завершения УПЛ и завоевали золотые медали турнира.

В последнем матче подопечные Шовковского сыграют на домашней арене против «Колоса» из Ковалевки, однако этот поединок не будет иметь особого турнирного значения для футболистов киевского коллектива.

По теме:
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зато я могу открыто смотреть людям в глаза»
Президент Динамо откровенно признался, почему клуб провалил еврокубки
«Дадим бой». Коуч Руха пригрозил Шахтеру перед матчем УПЛ
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Игорь Суркис Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: FootballHub
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Футбол | 22 мая 2025, 07:45 0
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы

Артем хочет получать доверие от нового тренера

Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Бокс | 21 мая 2025, 22:05 7
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»

Фрэнк Уоррен считает, что Тайсон Фьюри дважды победил Александра Усика

На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро
Футбол | 21.05.2025, 19:58
На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро
На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро
Назван худший футболист МЮ, из-за которого клуб проиграл финал Лиги Европы
Футбол | 22.05.2025, 11:09
Назван худший футболист МЮ, из-за которого клуб проиграл финал Лиги Европы
Назван худший футболист МЮ, из-за которого клуб проиграл финал Лиги Европы
Швеция – Чехия. Прогноз и анонс на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 22.05.2025, 08:41
Швеция – Чехия. Прогноз и анонс на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею
Швеция – Чехия. Прогноз и анонс на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
«Упрямый и беспомощный». Известный тренер разнес выбор Реброва в сборной
«Упрямый и беспомощный». Известный тренер разнес выбор Реброва в сборной
20.05.2025, 09:22 8
Футбол
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
20.05.2025, 14:33 16
Футбол
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
21.05.2025, 06:15
Хоккей
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
20.05.2025, 09:13 7
Футбол
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем