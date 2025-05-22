«Это не второстепенный турнир». Суркис – о поражении Динамо в Кубке Украины
Президент киевского клуба признался, что не имеет никаких претензий к футболистам
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал поражение «бело-синих» в финале Кубка Украины. Подопечные Александра Шовковского уступили донецкому «Шахтеру» в решающем матче турнира (1:1, 5:6 в серии пенальти).
«Что касается Кубка Украины, то могу сказать, что ребята сделали все возможное, чтобы завоевать этот трофей. Он не был для нас второстепенным турниром. Однако серия пенальти – это лотерея. Я не могу иметь претензий к своим футболистам», – лаконично прокомментировал Суркис.
Несмотря на вылет из Кубка Украины, киевское Динамо не останется без трофея в текущем сезоне, ведь досрочно победило в чемпионате. «Бело-синие» набрали 69 баллов за тур до завершения УПЛ и завоевали золотые медали турнира.
В последнем матче подопечные Шовковского сыграют на домашней арене против «Колоса» из Ковалевки, однако этот поединок не будет иметь особого турнирного значения для футболистов киевского коллектива.
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