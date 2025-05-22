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  4. Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 10:28 |
1395
1

Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»

Президент киевского «Динамо» прокомментировал подписание нового контракта с возрастным вингером

22 мая 2025, 10:28 |
1395
1
Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал подписание нового контракта с вингером Андреем Ярмоленко:

«Это были очень простые переговоры. С Андреем мы общались месяца 2 назад. Я надеялся, что он продолжит карьеру в «Динамо» еще на год, а может и больше... Поэтому приехал сегодня на базу для разговора с главным тренером. Я пообщался сначала с Андреем Ярмоленко, я спросил у Александра Владимировича Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко на следующий сезон, потому что без главного тренера я не могу решать такие вопросы. Это очень ответственно.

Он сказал, что Андрей не просто необходим, он должен оставаться в команде, потому что большая у него мотивация. Я могу вам сказать, что Ярмоленко с таким энтузиазмом воспринял, что я ему предложил контракт еще на год Хотя, возможно, он мне помог бы быть спортивным директором, мне было бы легче. Есть проблемы, есть проблемы в селекционной работе, мы все это понимаем, и только профессионалы должны этим заниматься. Но Андрей нам нужен на поле, и перед нами стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и мы будем все для этого делать».

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Игорь Суркис Александр Шовковский
Дмитрий Вус Источник: FootballHub
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Sergei2112
С таким то уровнем игры выступать в основе Лиги Чемпионов?
Ну что же,мечтать никому не запрещено
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