Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал подписание нового контракта с вингером Андреем Ярмоленко:

«Это были очень простые переговоры. С Андреем мы общались месяца 2 назад. Я надеялся, что он продолжит карьеру в «Динамо» еще на год, а может и больше... Поэтому приехал сегодня на базу для разговора с главным тренером. Я пообщался сначала с Андреем Ярмоленко, я спросил у Александра Владимировича Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко на следующий сезон, потому что без главного тренера я не могу решать такие вопросы. Это очень ответственно.

Он сказал, что Андрей не просто необходим, он должен оставаться в команде, потому что большая у него мотивация. Я могу вам сказать, что Ярмоленко с таким энтузиазмом воспринял, что я ему предложил контракт еще на год Хотя, возможно, он мне помог бы быть спортивным директором, мне было бы легче. Есть проблемы, есть проблемы в селекционной работе, мы все это понимаем, и только профессионалы должны этим заниматься. Но Андрей нам нужен на поле, и перед нами стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и мы будем все для этого делать».