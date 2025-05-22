Шесть футболистов Карпат могут покинуть клуб после завершения чемпионата
Ильющенков, Векляк, Сакив, Клименко, Чех и Кузык уйдут из львовского коллектива
Львовские «Карпаты» планируют трансферную кампанию после завершения нынешнего сезона – в клубе готовы отпустить сразу шесть футболистов.
По данным источника ТаТоТаке, из клуба уйдут вратарь Александр Ильющенков, защитники Богдан Векляк и Тарас Сакив, а также полузащитники Владислав Клименко, Орест Кузык и Максим Чех.
Стоит отметить, что большинство этих футболистов были подписаны еще во времена бывшего наставника Мирона Маркевича. Кроме того, «Карпаты» намерены сохранить в своем составе полузащитника Олега Очеретько.
21-летний игрок прибыл во Львов на правах аренды из донецкого «Шахтера» и оставил приятное впечатление у тренерского штаба благодаря своей уверенной игре. В текущем сезоне Очеретько провел 27 матчей во всех турнирах, где забил три гола и отдал три результативных передачи.
Подопечные Владислава Лупашко набрали 46 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Львовский коллектив имеет шансы на попадание в Лигу конференций, но для этого нужно победить в последнем туре луганскую «Зарю» и надеяться на потерю очков со стороны житомирского «Полесья».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мейсон Маунт провалил игру в атаке и не сумел нанести ни единого удара по воротах соперника
Нападающий «Баварии» поздравил свою бывшую команду с первым за 17 лет трофеем