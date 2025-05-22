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Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 10:17 |
1539
1

Шесть футболистов Карпат могут покинуть клуб после завершения чемпионата

Ильющенков, Векляк, Сакив, Клименко, Чех и Кузык уйдут из львовского коллектива

22 мая 2025, 10:17 |
1539
1
Шесть футболистов Карпат могут покинуть клуб после завершения чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» планируют трансферную кампанию после завершения нынешнего сезона – в клубе готовы отпустить сразу шесть футболистов.

По данным источника ТаТоТаке, из клуба уйдут вратарь Александр Ильющенков, защитники Богдан Векляк и Тарас Сакив, а также полузащитники Владислав Клименко, Орест Кузык и Максим Чех.

Стоит отметить, что большинство этих футболистов были подписаны еще во времена бывшего наставника Мирона Маркевича. Кроме того, «Карпаты» намерены сохранить в своем составе полузащитника Олега Очеретько.

21-летний игрок прибыл во Львов на правах аренды из донецкого «Шахтера» и оставил приятное впечатление у тренерского штаба благодаря своей уверенной игре. В текущем сезоне Очеретько провел 27 матчей во всех турнирах, где забил три гола и отдал три результативных передачи.

Подопечные Владислава Лупашко набрали 46 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Львовский коллектив имеет шансы на попадание в Лигу конференций, но для этого нужно победить в последнем туре луганскую «Зарю» и надеяться на потерю очков со стороны житомирского «Полесья».

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Карпаты Львов ТаТоТаке Владислав Лупашко Мирон Маркевич Максим Чех Орест Кузык Владислав Клименко (футболист) Тарас Сакив Богдан Векляк Александр Ильющенков Олег Очеретько трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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Gargantua81
почти все перечисленные не хотят уходить, потому что у них очень выгодные условия по контракту
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