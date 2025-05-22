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  4. ГАРНАЧО: «Мы проиграли в финале ЛЕ, а в АПЛ никого не можем обыграть»
Лига Европы
22 мая 2025, 10:16 |
1066
1

ГАРНАЧО: «Мы проиграли в финале ЛЕ, а в АПЛ никого не можем обыграть»

Алехандро поделился эмоциями после очередного поражения

22 мая 2025, 10:16 |
1066
1
ГАРНАЧО: «Мы проиграли в финале ЛЕ, а в АПЛ никого не можем обыграть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо поделился эмоциями после финального матча Лиги Европы, где его команда минимально уступила лондонскому «Тоттенхэму» (1:0).

Это непросто для всех. Плохой сезон. Мы проиграли в финале, а в АПЛ никого не можем обыграть. Многое не хватало. Когда не забиваешь голы, всегда нужно сделать чуть-чуть больше.

Я играл в каждом раунде в финал, помогал команде, а в этом матче сыграл 20 минут... Не знаю. Что касается будущего, то сам сезон, ситуация в клубе… Постараюсь насладиться летом, а там посмотрим, что будет», – сказал Гарначо.

Ранее сообщалось, что Фернандеш назвал идеального тренера для МЮ после фиаско в Лиге Европы.

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Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Олег Вахоцкий Источник: Metro
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