ГАРНАЧО: «Мы проиграли в финале ЛЕ, а в АПЛ никого не можем обыграть»
Алехандро поделился эмоциями после очередного поражения
Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо поделился эмоциями после финального матча Лиги Европы, где его команда минимально уступила лондонскому «Тоттенхэму» (1:0).
Это непросто для всех. Плохой сезон. Мы проиграли в финале, а в АПЛ никого не можем обыграть. Многое не хватало. Когда не забиваешь голы, всегда нужно сделать чуть-чуть больше.
Я играл в каждом раунде в финал, помогал команде, а в этом матче сыграл 20 минут... Не знаю. Что касается будущего, то сам сезон, ситуация в клубе… Постараюсь насладиться летом, а там посмотрим, что будет», – сказал Гарначо.
Ранее сообщалось, что Фернандеш назвал идеального тренера для МЮ после фиаско в Лиге Европы.
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