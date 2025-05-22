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  4. Гульельмо ВИКАРИО: «Я до сих пор не могу в это поверить»
Лига Европы
22 мая 2025, 10:11 |
274
0

Гульельмо ВИКАРИО: «Я до сих пор не могу в это поверить»

Вратарь «Тоттенхэма» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

22 мая 2025, 10:11 |
274
0
Гульельмо ВИКАРИО: «Я до сих пор не могу в это поверить»
УЕФА. Гульельмо Викарио

Итальянский вратарь лондонского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Лиги Европы:

«Я до сих пор не могу поверить в то, что мы сегодня сделали, это невероятно. Мы написали историю, в настоящем смысле этого слова. Эта группа игроков написала историю в 2025 году.

Сейв Микки ван де Вена, когда он вынес мяч с линии? Мы знали перед игрой, что нам нужны усилия от каждого, и мы их приложили, мы победили. Теперь мы должны отпраздновать».

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Гульельмо Викарио Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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