Гульельмо ВИКАРИО: «Я до сих пор не могу в это поверить»

Итальянский вратарь лондонского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Лиги Европы:

«Я до сих пор не могу поверить в то, что мы сегодня сделали, это невероятно. Мы написали историю, в настоящем смысле этого слова. Эта группа игроков написала историю в 2025 году.

Сейв Микки ван де Вена, когда он вынес мяч с линии? Мы знали перед игрой, что нам нужны усилия от каждого, и мы их приложили, мы победили. Теперь мы должны отпраздновать».