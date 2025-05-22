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  4. Бреннан ДЖОНСОН: «Это было ужасно – я не мог на это смотреть»
Лига Европы
22 мая 2025, 09:55 |
606
0

Бреннан ДЖОНСОН: «Это было ужасно – я не мог на это смотреть»

Нападающий «Тоттенхэма» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

22 мая 2025, 09:55 |
606
0
Бреннан ДЖОНСОН: «Это было ужасно – я не мог на это смотреть»
УЕФА. Бреннан Джонсон

Валлийский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Лиги Европы:

«Я сейчас так счастлив. Это то, ради чего все это делается. Этот клуб не выигрывал трофеев 17 лет. Вот что это значит, это так много значит. С тех пор как я пришел сюда, всегда говорили: «Тоттенхэм» – хорошая команда, но никогда не сможет ничего выиграть», а мы это сделали.

Победный гол? Я знал, что коснулся мяча, а потом посмотрел вверх, потому что не сумел принять его. Затем мяч влетел в ворота – я не могу описать это ощущение.

Концовка матча? Это было ужасно – я не мог смотреть. Я просто слушал, что говорят ребята, и спрашивал, сколько времени осталось. Когда мы защищались на угловом в конце, я будто знал, что все будет хорошо, и почувствовал облегчение. Это то, что я не могу описать.

Болельщики были замечательные, на каждой домашней и выездной игре Лиги Европы, а потом приехали сюда. С тех пор как мы приехали на стадион, за несколько часов до того, они уже были здесь и распевали наши имена. Это помогло нам выиграть игру».

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Бреннан Джонсон
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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