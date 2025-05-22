Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году

Атакующий полузащитник итальянского «Комо» Нико Пас с высокой вероятностью покинет Серию А после завершения текущего сезона.

20-летний аргентинский футболист вернется в мадридский «Реал» после того, как покинул Испанию в 2024 году. Новый наставник королевского клуба Хаби Алонсо лично попросил руководство «сливочных» осуществить трансфер перспективного и талантливого игрока.

Пас перебрался в «Комо» за 6 млн евро, но испанский клуб сохранил за собой право обратного выкупа за 8 млн евро, если захочет вернуть игрока в этом году. Сам аргентинец готов присоединиться к коллективу Алонсо и бороться за место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Нико провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Стоит отметить, что «Комо» не горит желанием отпускать одного из своих лидеров и попытается убедить его остаться в Италии.