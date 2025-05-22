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  4. Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году
Испания
22 мая 2025, 09:45 |
368
0

Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году

Нико Пас готов играть под руководством нового наставника и бороться за место в старте

22 мая 2025, 09:45 |
368
0
Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Атакующий полузащитник итальянского «Комо» Нико Пас с высокой вероятностью покинет Серию А после завершения текущего сезона.

20-летний аргентинский футболист вернется в мадридский «Реал» после того, как покинул Испанию в 2024 году. Новый наставник королевского клуба Хаби Алонсо лично попросил руководство «сливочных» осуществить трансфер перспективного и талантливого игрока.

Пас перебрался в «Комо» за 6 млн евро, но испанский клуб сохранил за собой право обратного выкупа за 8 млн евро, если захочет вернуть игрока в этом году. Сам аргентинец готов присоединиться к коллективу Алонсо и бороться за место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Нико провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Стоит отметить, что «Комо» не горит желанием отпускать одного из своих лидеров и попытается убедить его остаться в Италии.

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Комо Реал Мадрид Нико Пас Хаби Алонсо трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Calciomercato
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