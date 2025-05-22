Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зато я могу открыто смотреть людям в глаза»

Бывший нападающий «Днепра» Евгений Селезнев высказался о судействе во втором полуфинале Кубка Украины 2014/15 против донецкого «Шахтера» (1:1, 1:2 по сумме матчей).

– У «Днепра» был шанс сыграть и во втором финале в сезоне 2014/15...

– Был. Но в конце ответного матча во Львове придумали пенальти в наши ворота, когда Луис Адриано сравнял счет. Зато я могу открыто смотреть людям в глаза – мы всегда играли честно.

– Знаю, что вы тяжело переживали нереализованный пенальти в первом полуфинале с «Шахтером», когда дома «Днепр» проиграл 0:1.

– Да, я очень сильно переживал, даже звонил Маркевичу с извинениями. Он меня поддержал, убеждал забыть об этом. Было очень тяжело психологически. Даже сейчас вспоминаю тот момент – и сейчас тяжело.