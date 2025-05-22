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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зато я могу открыто смотреть людям в глаза»
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 11:19 |
99
1

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зато я могу открыто смотреть людям в глаза»

Бывший нападающий «Днепра» высказался о полуфинале Кубка Украины 2014/15

22 мая 2025, 11:19 |
99
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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зато я могу открыто смотреть людям в глаза»
ФК Днепр. Евгений Селезнев

Бывший нападающий «Днепра» Евгений Селезнев высказался о судействе во втором полуфинале Кубка Украины 2014/15 против донецкого «Шахтера» (1:1, 1:2 по сумме матчей).

– У «Днепра» был шанс сыграть и во втором финале в сезоне 2014/15...

– Был. Но в конце ответного матча во Львове придумали пенальти в наши ворота, когда Луис Адриано сравнял счет. Зато я могу открыто смотреть людям в глаза – мы всегда играли честно.

– Знаю, что вы тяжело переживали нереализованный пенальти в первом полуфинале с «Шахтером», когда дома «Днепр» проиграл 0:1.

– Да, я очень сильно переживал, даже звонил Маркевичу с извинениями. Он меня поддержал, убеждал забыть об этом. Было очень тяжело психологически. Даже сейчас вспоминаю тот момент – и сейчас тяжело.

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Евгений Селезнев Днепр Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу судейство пенальти Луис Адриано
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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mini.f
Тогда по Днепропетровску ходили слухи, что руководство Шахтера хорошо поработало перед матчем с Селезневым, не за красивые глаза, конечно... Так что в отношении пеналя он явно лукавит... Наркота всегда стоила дорого, так что лишние деньги не помешали...   
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