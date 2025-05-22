Украинская команда получит два млн евро, если сможет попасть в еврокубки

25 мая состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся житомирское «Полесье» и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Обе команды претендуют на четвертое место и сражаются за попадание в Лигу конференций. Кроме того, шансы на попадание в еврокубки имеют и львовские «Карпаты».

На данный момент «Полесье» набрало 47 баллов, а «Кривбасс» и львовский коллектив имеют в своем активе по 46 очков. Если житомирский клуб одержит победу в следующем матче, то точно займет четвертую позицию, которая позволит попробовать свои силы в еврокубках в следующем сезоне.

По данным источника ТаТоТаке, футболисты «Полесья» получат солидную премию, если смогут выполнить поставленную задачу. Президент клуба Геннадий Буткевич пообещал заплатить два миллиона евро команде, если она сумеет удержать свою позицию в турнирной таблице.

Матч «Полесье» – «Кривбасс» состоится на стадионе «Центральный» в Житомире. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.