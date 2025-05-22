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  4. Фернандеш назвал идеального тренера для МЮ после фиаско в Лиге Европы
Лига Европы
22 мая 2025, 09:36 |
423
0

Фернандеш назвал идеального тренера для МЮ после фиаско в Лиге Европы

Капитан МЮ поддержал Рубена Аморима

22 мая 2025, 09:36 |
423
0
Фернандеш назвал идеального тренера для МЮ после фиаско в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился эмоциями после финального матча Лиги Европы, где «красные дьяволы» минимально уступили «Тоттенхэму» (1:0).

«Думаю, что Аморим – подходящий тренер для «Манчестер Юнайтед». Я все еще верю, что он подходящий тренер. Клуб находится в такой ситуации, когда легко назначить нового тренера, потому что у команды нет результатов. Но я считаю, что Рубен – подходящий тренер», – сказал Фернандеш.

Для Тоттенхэма это четвёртый европейский трофей в истории. Первым стал Кубок обладателей кубков в 1963 году, а затем команда дважды торжествовала в Кубке УЕФА – в 1972 и 1984 годах.

Ранее своими эмоциями поделился главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Рубен Аморим
Олег Вахоцкий Источник: A Bola
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