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22 мая 2025, 07:46 |
1469
0

Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе

Олег Лужный, якобы, планирует вернуться к тренерской работе

22 мая 2025, 07:46 |
1469
0
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Лужный

Украинский функционер Олег Лужный, ныне работающий в УАФ, может возобновить тренерскую деятельность, возглавив зарубежный клуб.

По информации источника, украинским специалистом интересуется израильский Маккаби из города Хайфа и еще два-три местных клуба. Больше деталей не сообщается.

За время тренерской карьеры Олег Романович возглавлял латвийскую Венту, дважды был и. киевского Динамо и было главным в симферопольской Таврии.

Ранее сообщалось, что экс-капитан сборной Украины написал книгу в соавторстве с комментатором

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Олег Лужный чемпионат Израиля по футболу Маккаби Хайфа сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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