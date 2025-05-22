Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Олег Лужный, якобы, планирует вернуться к тренерской работе
Украинский функционер Олег Лужный, ныне работающий в УАФ, может возобновить тренерскую деятельность, возглавив зарубежный клуб.
По информации источника, украинским специалистом интересуется израильский Маккаби из города Хайфа и еще два-три местных клуба. Больше деталей не сообщается.
За время тренерской карьеры Олег Романович возглавлял латвийскую Венту, дважды был и. киевского Динамо и было главным в симферопольской Таврии.
Ранее сообщалось, что экс-капитан сборной Украины написал книгу в соавторстве с комментатором
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