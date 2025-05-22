Ашур рассказал о разговоре с Буткевичем, после которого его уволили

Бывший главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур рассказал, как узнал о своем увольнении из клуба. Специалист рассказал о разговоре с Геннадием Буткевичем.

– У вас был какой-то финальный разговор с Буткевичем?

– Конечно. Мы встречались, общались, пожали руки. Была не очень продолжительная, но достаточно откровенная, где-то сентиментальная беседа.

С Геннадием Владиславовичем у нас всегда было понимание. Я всегда буду относиться к этому человеку с уважением и помнить, что она открыла для меня путь к следующему существенному шагу в жизни. Это ничто не может обесценить и изменить. Поэтому даже в этой ситуации, которая, возможно, была стрессовой и не очень комфортной, мы нашли возможность, чтобы наша последняя беседа прошла с максимально уважением.

– Однако писалось, что об отставке вам сообщил не Буткевич, а директор по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов и спортивный директор Вячеслав Шевчук.

– Ну, вы же знаете, кто такой Геннадий Владиславович. У него есть немало дел, кроме футбола. Оперативной деятельностью есть кому заниматься, – сказал Ашур.

Ныне «волков» возглавляет Александр Максимов, временно исполняющий обязанности главного тренера житомирского клуба. В нынешнем сезоне «Полесье» занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 47 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

Ранее Ашур впервые озвучил причину увольнения из «Полесья».