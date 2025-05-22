Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Свитолина показала форму, в которой будет играть на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
22 мая 2025, 06:18 |
540
0

ВИДЕО. Свитолина показала форму, в которой будет играть на Ролан Гаррос

Элина посетила офис Adidas в Париже и продемонстрировала экипировку на мейджор

22 мая 2025, 06:18 |
540
0
ВИДЕО. Свитолина показала форму, в которой будет играть на Ролан Гаррос
Instagram. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) в Париже посетила офис популярного бренда и своего спонсора Adidas.

Украинка также показала форму, в которой будет выступать на предстоящем Открытом чемпионате Франции 2025. Жеребьевка основной сетки Ролан Гаррос состоится уже сегодня, 22 мая. А матчи основы стартуют в воскресенье, 25 числа.

Лучшим результатом Элины на кортах РГ является четвертьфинал, до которого она добиралась четыре раза в своей карьере. Всего для Свитолиной это будет 14-е выступление в Париже. В 2024 она уступила Елене Рыбакиной в матче четвертого раунда.

ВИДЕО. Свитолина показала форму, в которой будет играть на Ролан Гаррос

По теме:
Жеребьевка Ролан Гаррос 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 22 мая
СОБОЛЕВА: «Это же Grand Slam, как иначе? Это мое первое интервью на корте!»
Элина Свитолина видео Ролан Гаррос 2025 adidas
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

21-летняя украинка переиграла первую сеяную на турнире ITF W50 в США
Теннис | 22 мая 2025, 02:18 0
21-летняя украинка переиграла первую сеяную на турнире ITF W50 в США
21-летняя украинка переиграла первую сеяную на турнире ITF W50 в США

Анита Сагдиева переиграла в двух сетах Эльвину Калиеву

Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Футбол | 21 мая 2025, 07:43 3
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»

Виктор понимает решение Сергей Реброва по поводу Алексея Паламарчука

Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Футбол | 21.05.2025, 10:09
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Известны детали. Трансфер звезды сборной Украины оказался под угрозой срыва
Футбол | 21.05.2025, 23:10
Известны детали. Трансфер звезды сборной Украины оказался под угрозой срыва
Известны детали. Трансфер звезды сборной Украины оказался под угрозой срыва
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Футбол | 21.05.2025, 20:15
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
20.05.2025, 07:49 1
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 8
Футбол
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
20.05.2025, 00:44 1
Бокс
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
20.05.2025, 15:52 6
Хоккей
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
20.05.2025, 01:04 3
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
20.05.2025, 09:13 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем