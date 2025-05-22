Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) в Париже посетила офис популярного бренда и своего спонсора Adidas.

Украинка также показала форму, в которой будет выступать на предстоящем Открытом чемпионате Франции 2025. Жеребьевка основной сетки Ролан Гаррос состоится уже сегодня, 22 мая. А матчи основы стартуют в воскресенье, 25 числа.

Лучшим результатом Элины на кортах РГ является четвертьфинал, до которого она добиралась четыре раза в своей карьере. Всего для Свитолиной это будет 14-е выступление в Париже. В 2024 она уступила Елене Рыбакиной в матче четвертого раунда.

ВИДЕО. Свитолина показала форму, в которой будет играть на Ролан Гаррос