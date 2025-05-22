СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 22 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Хайдехайм – Эльфсберг
ХОККЕЙ
17:20 США – Финляндия
21:20 Швеция – Чехия
ТЕННИС
11:00 Дарья Снигур – Солана Сиерра
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