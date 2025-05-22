СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 мая

В четверг, 22 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Хайдехайм – Эльфсберг

2.21 – 3.60 – 3.21

ХОККЕЙ

17:20 США – Финляндия

1.82 – 4.36 – 3.82

21:20 Швеция – Чехия

1.68 – 4.56 – 4.39

ТЕННИС

11:00 Дарья Снигур – Солана Сиерра

3.03 – 1.37

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