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22 мая 2025, 03:05 | Обновлено 22 мая 2025, 03:06
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

22 мая 2025, 03:05 | Обновлено 22 мая 2025, 03:06
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 22 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Хайдехайм – Эльфсберг

Ggbet 2.21 – 3.60 – 3.21

ХОККЕЙ

17:20 США – Финляндия

Ggbet 1.82 – 4.36 – 3.82

21:20 Швеция – Чехия

Ggbet 1.68 – 4.56 – 4.39

ТЕННИС

11:00 Дарья Снигур – Солана Сиерра

Ggbet 3.03 – 1.37

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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