Хаби Алонсо требует у Реала трансфер. Без него не победит в ЛЧ
Будущий тренер королевского клуба хочет видеть в команде креативного полузащитника
Будущий главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо требует у руководства королевского клуба подписать креативного полузащитника, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, в список кандидатов на эту роль вошли Флориан Вирц («Байер»), Энцо Фернандес («Челси») и Ангело Штиллер («Штутгарт»).
Отмечается, что Хаби считает нереальной задачу победить в Лиге чемпионов без подписания хотя бы одного из этих трех игроков.
В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. На счету Энцо Фернандеса 44 поединка, 7 голов и 13 ассистов. Ангело Штиллер оформил 4+9 в 46 играх нынешней кампании.
Ранее сообщалось, что «Реал» летом покинет Лука Модрич.
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