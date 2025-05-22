Хаби Алонсо требует у Реала трансфер. Без него не победит в ЛЧ

Будущий главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо требует у руководства королевского клуба подписать креативного полузащитника, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в список кандидатов на эту роль вошли Флориан Вирц («Байер»), Энцо Фернандес («Челси») и Ангело Штиллер («Штутгарт»).

Отмечается, что Хаби считает нереальной задачу победить в Лиге чемпионов без подписания хотя бы одного из этих трех игроков.

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. На счету Энцо Фернандеса 44 поединка, 7 голов и 13 ассистов. Ангело Штиллер оформил 4+9 в 46 играх нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом покинет Лука Модрич.