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  4. Хаби Алонсо требует у Реала трансфер. Без него не победит в ЛЧ
Испания
22 мая 2025, 10:44 |
801
0

Хаби Алонсо требует у Реала трансфер. Без него не победит в ЛЧ

Будущий тренер королевского клуба хочет видеть в команде креативного полузащитника

22 мая 2025, 10:44 |
801
0
Хаби Алонсо требует у Реала трансфер. Без него не победит в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Будущий главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо требует у руководства королевского клуба подписать креативного полузащитника, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в список кандидатов на эту роль вошли Флориан Вирц («Байер»), Энцо Фернандес («Челси») и Ангело Штиллер («Штутгарт»).

Отмечается, что Хаби считает нереальной задачу победить в Лиге чемпионов без подписания хотя бы одного из этих трех игроков.

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. На счету Энцо Фернандеса 44 поединка, 7 голов и 13 ассистов. Ангело Штиллер оформил 4+9 в 46 играх нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом покинет Лука Модрич.

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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