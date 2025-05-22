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  4. ДЖОКОВИЧ: «Здорово, что мне удалось, так сказать, «разморозить» ситуацию»
ATP
22 мая 2025, 01:17 |
83
0

ДЖОКОВИЧ: «Здорово, что мне удалось, так сказать, «разморозить» ситуацию»

Сербский теннисист дал послематчевый комментарий

22 мая 2025, 01:17 |
83
0
ДЖОКОВИЧ: «Здорово, что мне удалось, так сказать, «разморозить» ситуацию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович одержал первую победу на грунте в этом сезоне, переиграв Мартона Фучовича со счетом 6:2, 6:3 и выйдя в четвертьфинал турнира ATP 250 в Женеве, Швейцария.

Серб завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже прошлым летом, также на грунте, но в первых двух матчах на этом покрытии в 2025 году испытывал трудности: он уступил Алехандро Табило в Монте-Карло и Маттео Арнальди в Мадриде.

«Первая победа в сезоне на грунте, – сказал Джокович после матча. – Здорово, что мне удалось, так сказать, «разморозить» ситуацию. Это очень требовательное покрытие. Все знают, насколько сложно играть на грунте по сравнению с другими: ты всегда должен ожидать еще один удар, еще один розыгрыш.

Здесь, за счет немного большей высоты над уровнем моря, подача играет более важную роль. Сегодня она, пожалуй, была моим самым сильным элементом. Я хорошо попадал первую подачу, зарабатывал легкие очки в нужные моменты. Это немного облегчает жизнь на корте, так что я рад, что смог показать лучший теннис, когда это было необходимо. На протяжении всего матча я сохранял концентрацию и остался доволен своим уровнем. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе и завтра».

В четвертьфинале, в день своего 38-летия 22 мая, вторая ракетка турнира встретится с Маттео Арнальди, которому он проиграл в прошлом месяце в Мадриде. Это будет шанс для Джоковича взять реванш у 24-летнего итальянца.

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Вячеслав Кулаковский Источник: ATP Tour
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