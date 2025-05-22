Лига Европы22 мая 2025, 01:54 | Обновлено 22 мая 2025, 01:55
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Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Нападающий «Баварии» поздравил свою бывшую команду с первым за 17 лет трофеем
22 мая 2025, 01:54 | Обновлено 22 мая 2025, 01:55
172
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21 мая в 22:00 в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.
Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе Сан-Мамес.
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На победу «шпор» отреагировал бывший нападающий лондонского клуб Гарри Кейн, который с лета 2023 года защищает цвета мюнхенской «Баварии»:
«Поздравляю, «Тоттенхэм»!» – написал форвард в своей Instagram-Stories.
Этот трофей стал для «Тоттенхэма» первым серьезным трофеем за последние 17 лет.
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