Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы

21 мая в 22:00 в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе Сан-Мамес.

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На победу «шпор» отреагировал бывший нападающий лондонского клуб Гарри Кейн, который с лета 2023 года защищает цвета мюнхенской «Баварии»:

«Поздравляю, «Тоттенхэм»!» – написал форвард в своей Instagram-Stories.

Этот трофей стал для «Тоттенхэма» первым серьезным трофеем за последние 17 лет.