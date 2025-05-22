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  4. Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Лига Европы
22 мая 2025, 01:54 | Обновлено 22 мая 2025, 01:55
172
1

Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы

Нападающий «Баварии» поздравил свою бывшую команду с первым за 17 лет трофеем

22 мая 2025, 01:54 | Обновлено 22 мая 2025, 01:55
172
1
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

21 мая в 22:00 в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе Сан-Мамес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На победу «шпор» отреагировал бывший нападающий лондонского клуб Гарри Кейн, который с лета 2023 года защищает цвета мюнхенской «Баварии»:

«Поздравляю, «Тоттенхэм»!» – написал форвард в своей Instagram-Stories.

Этот трофей стал для «Тоттенхэма» первым серьезным трофеем за последние 17 лет.

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Гарри Кейн Бавария Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Falko
Двома словами? - "От, блін"
))
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