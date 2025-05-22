Определены четвертьфинальные пары грунтового турнира в Гамбурге

21 мая завершились поединки 1/8 финала турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия) и были определены четвертьфинальные пары.

28-летний француз Александр Мюллер сотворил сенсацию, обыграв в трех сетах первого сеяного Александра Зверева и одержав самую крупную победу в своей карьере по рейтингу ATP соперника.

Иржи Легечка и Томас Мартин Этчеверри также вышли в четвертьфинал благодаря уверенным победам во втором круге. Легечка обыграл четвертого сеяного Франсиско Черундоло, а Этчеверри победил своего соотечественника, аргентинца Камило Уго Карабелли.

Роберто Баутиста-Агут одержал первую победу над соперником из топ-20 за последние 30 попыток, начиная с 2014 года, переиграв второго сеяного Фрэнсиса Тиафо (ATP 15).

ATP 500 Гамбург. Грунт. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Мюллер – Александр Зверев [1] – 6:3, 4:6, 7:6 (7:5) Александр Зверев [1] – 6:3, 4:6, 7:6 (7:5)

Феликс Оже-Альяссим [6] – Джованни Мпеши Перрикар – 6:2, 6:4

Андрей Рублев [3] – Джастин Энгель – 6:3, 7:5

Лучано Дардери – Брэндон Накашима [7] – 7:5, 6:7 (7:9), 6:2

Нижняя часть сетки

Томас Мартин Этчеверри – Камило Уго Карабельи – 6:4, 6:4

Иржи Легечка – Франсиско Черундоло [4] – 7:5, 6:2

Флавио Коболли – Алехандро Давидович-Фокина [5] – 6:4, 7:5

Роберто Баутиста Агут – Фрэнсис Тиафо [2] – 6:2, 6:3

ATP 500 Гамбург. Четвертьфинальные пары

Верхняя часть сетки

Александр Мюллер – Феликс Оже-Альяссим [6]

Андрей Рублев [3] – Лучано Дардери

Нижняя часть сетки

Томас Мартин Этчеверри – Иржи Легечка

Флавио Коболли – Роберто Баутиста Агут