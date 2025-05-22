Определены четвертьфинальные пары грунтового турнира в Гамбурге
Александр Мюллер переиграл первого сеяного Александра Зверева
21 мая завершились поединки 1/8 финала турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия) и были определены четвертьфинальные пары.
28-летний француз Александр Мюллер сотворил сенсацию, обыграв в трех сетах первого сеяного Александра Зверева и одержав самую крупную победу в своей карьере по рейтингу ATP соперника.
Иржи Легечка и Томас Мартин Этчеверри также вышли в четвертьфинал благодаря уверенным победам во втором круге. Легечка обыграл четвертого сеяного Франсиско Черундоло, а Этчеверри победил своего соотечественника, аргентинца Камило Уго Карабелли.
Роберто Баутиста-Агут одержал первую победу над соперником из топ-20 за последние 30 попыток, начиная с 2014 года, переиграв второго сеяного Фрэнсиса Тиафо (ATP 15).
ATP 500 Гамбург. Грунт. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Феликс Оже-Альяссим [6] – Джованни Мпеши Перрикар – 6:2, 6:4
Андрей Рублев [3] – Джастин Энгель – 6:3, 7:5
Лучано Дардери – Брэндон Накашима [7] – 7:5, 6:7 (7:9), 6:2
Нижняя часть сетки
Томас Мартин Этчеверри – Камило Уго Карабельи – 6:4, 6:4
Иржи Легечка – Франсиско Черундоло [4] – 7:5, 6:2
Флавио Коболли – Алехандро Давидович-Фокина [5] – 6:4, 7:5
Роберто Баутиста Агут – Фрэнсис Тиафо [2] – 6:2, 6:3
ATP 500 Гамбург. Четвертьфинальные пары
Верхняя часть сетки
Александр Мюллер – Феликс Оже-Альяссим [6]
Андрей Рублев [3] – Лучано Дардери
Нижняя часть сетки
Томас Мартин Этчеверри – Иржи Легечка
Флавио Коболли – Роберто Баутиста Агут
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