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ATP
22 мая 2025, 00:51 | Обновлено 22 мая 2025, 00:52
87
0

Определены четвертьфинальные пары грунтового турнира в Гамбурге

Александр Мюллер переиграл первого сеяного Александра Зверева

22 мая 2025, 00:51 | Обновлено 22 мая 2025, 00:52
87
0
Определены четвертьфинальные пары грунтового турнира в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Мюллер

21 мая завершились поединки 1/8 финала турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия) и были определены четвертьфинальные пары.

28-летний француз Александр Мюллер сотворил сенсацию, обыграв в трех сетах первого сеяного Александра Зверева и одержав самую крупную победу в своей карьере по рейтингу ATP соперника.

Иржи Легечка и Томас Мартин Этчеверри также вышли в четвертьфинал благодаря уверенным победам во втором круге. Легечка обыграл четвертого сеяного Франсиско Черундоло, а Этчеверри победил своего соотечественника, аргентинца Камило Уго Карабелли.

Роберто Баутиста-Агут одержал первую победу над соперником из топ-20 за последние 30 попыток, начиная с 2014 года, переиграв второго сеяного Фрэнсиса Тиафо (ATP 15).

ATP 500 Гамбург. Грунт. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Мюллер Александр Зверев [1] – 6:3, 4:6, 7:6 (7:5)

Феликс Оже-Альяссим [6] – Джованни Мпеши Перрикар – 6:2, 6:4

Андрей Рублев [3] – Джастин Энгель – 6:3, 7:5

Лучано Дардери Брэндон Накашима [7] – 7:5, 6:7 (7:9), 6:2

Нижняя часть сетки

Томас Мартин Этчеверри Камило Уго Карабельи – 6:4, 6:4

Иржи Легечка Франсиско Черундоло [4] – 7:5, 6:2

Флавио Коболли Алехандро Давидович-Фокина [5] – 6:4, 7:5

Роберто Баутиста Агут Фрэнсис Тиафо [2] – 6:2, 6:3

ATP 500 Гамбург. Четвертьфинальные пары

Верхняя часть сетки

Александр Мюллер – Феликс Оже-Альяссим [6]

Андрей Рублев [3] – Лучано Дардери

Нижняя часть сетки

Томас Мартин Этчеверри – Иржи Легечка

Флавио Коболли – Роберто Баутиста Агут

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ATP Гамбург Александр Мюллер Александр Зверев Феликс Оже-Альяссим Джованни Мпеши Перрикар Андрей Рублев Лучано Дардери Брэндон Накашима Томас Мартин Этчеверри Иржи Легечка Франсиско Черундоло Флавио Коболли Алехандро Давидович-Фокина Роберто Баутиста Агут Фрэнсис Тиафо
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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