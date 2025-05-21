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21 мая 2025, 23:11 |
814
0

ВИДЕО. Футболист Барселоны впечатлил своим поступком. Выполнил обещание

Рафинья прошел всё поле на коленях

21 мая 2025, 23:11 |
814
0
ВИДЕО. Футболист Барселоны впечатлил своим поступком. Выполнил обещание
Instagram. Рафинья

Форвард «Барселоны» Рафинья исполнил обещание, данное перед концовкой сезона: он на коленях прошёл всё поле стадиона Монжуик после победы в Ла Лиге.

Видео появилось в Instagram его жены Натальи Беллоли. Игрок дошёл от одних ворот до других и поцеловал газон.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Рядом с ним бегал его сын Гаэль в форме «Барсы» с надписью «Папа».

В текущем сезоне Рафинья провёл 56 матчей, забил 34 голf и отдал 25 результативных передач.

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видео Рафинья Диас Барселона lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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