ВИДЕО. Футболист Барселоны впечатлил своим поступком. Выполнил обещание
Рафинья прошел всё поле на коленях
Форвард «Барселоны» Рафинья исполнил обещание, данное перед концовкой сезона: он на коленях прошёл всё поле стадиона Монжуик после победы в Ла Лиге.
Видео появилось в Instagram его жены Натальи Беллоли. Игрок дошёл от одних ворот до других и поцеловал газон.
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Рядом с ним бегал его сын Гаэль в форме «Барсы» с надписью «Папа».
В текущем сезоне Рафинья провёл 56 матчей, забил 34 голf и отдал 25 результативных передач.
🏟️ RAPHINHA CRUZA el campo de MONTJUIC de RODILLAS tras ganar LALIGA.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 20, 2025
Vía 'taia_belloli (instagram)'. pic.twitter.com/KVdXI5fRtc
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