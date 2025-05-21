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21 мая 2025, 22:54 |
610
0

ФОТО. Самая горячая фанатка Евро-2024 впечатлила новым кадром

Магдалена Кешкич провоцирует своих фолловеров

21 мая 2025, 22:54 |
610
0
ФОТО. Самая горячая фанатка Евро-2024 впечатлила новым кадром
Instagram. Магдалена Кешкич

Магдалена Кешкич, признанная самой сексуальной болельщицей Евро-2024, вновь привлекла внимание фанатов.

Она опубликовала смелое фото в нижнем белье, которое быстро распространилось в сети.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Магдалена поддерживает сборную Хорватии на матчах и не боится показывать свою привлекательность вне стадиона.

Девушка имеет множество фанатов в Instagram – на её страницу подписано 378 тысяч фолловеров.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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