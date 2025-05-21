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21 мая 2025, 22:38 |
714
1

ВИДЕО. Криштиану Роналду шокировал мир своим физическим возрастом

Криштиану Роналду чувствует себя намного моложе своего биологического возраста

21 мая 2025, 22:38 |
714
1
ВИДЕО. Криштиану Роналду шокировал мир своим физическим возрастом
Instagram. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вместе с брендом WHOOP узнал свой «физический возраст» по данным фитнес-браслета.

По результатам устройство показало, что его тело моложе реального возраста на 12 лет — 28,9 лет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист был удивлён и пошутил, что сможет играть ещё 10 лет.

Такой результат объясняется дисциплиной Роналду и здоровым образом жизни: он питается правильно, соблюдает режим сна и избегает вредных привычек.

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видео lifestyle Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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