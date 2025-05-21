ВИДЕО. Криштиану Роналду шокировал мир своим физическим возрастом
Криштиану Роналду чувствует себя намного моложе своего биологического возраста
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вместе с брендом WHOOP узнал свой «физический возраст» по данным фитнес-браслета.
По результатам устройство показало, что его тело моложе реального возраста на 12 лет — 28,9 лет.
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Футболист был удивлён и пошутил, что сможет играть ещё 10 лет.
Такой результат объясняется дисциплиной Роналду и здоровым образом жизни: он питается правильно, соблюдает режим сна и избегает вредных привычек.
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