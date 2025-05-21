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21 мая 2025, 22:22 |
464
2

ФОТО. За кого будуть болеть в финале ЛЧ Портман, Ди Каприо и Кардашьян?

Звездные фанаты Пари Сен-Жермен

21 мая 2025, 22:22 |
464
2
ФОТО. За кого будуть болеть в финале ЛЧ Портман, Ди Каприо и Кардашьян?
Instagram. Айтана Бонмати и Натали Портман

ПСЖ поборется за первый в истории трофей Лиги чемпионов 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.

В финале соперником парижан станет «Интер», который ранее выбил «Барселону» с общим счётом 7:6.

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Одной из звёздных поклонниц ПСЖ является актриса Натали Портман. Обладательница «Оскара» поддерживает команду и посещает матчи, когда позволяет график. Она также владеет долей в клубе Angel City FC.

Среди других фанатов клуба — Леонардо Ди Каприо и Ким Кардашьян. Последнюю фанаты считают «неудачливой» — после её визита ПСЖ проиграл «Ренну» 0:2, впервые за 715 дней уступив на своём поле.

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фото lifestyle ПСЖ Лига чемпионов
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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Александр Зеленко
Армяшка-фу, страшилка! Интер победит! 
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