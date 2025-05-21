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21 мая 2025, 21:55 | Обновлено 21 мая 2025, 22:10
570
0

ФОТО. Таким Неймара ещё не видели! Любящий отец

Неймар показывает свой скилл отца

21 мая 2025, 21:55 | Обновлено 21 мая 2025, 22:10
570
0
ФОТО. Таким Неймара ещё не видели! Любящий отец
Instagram. Неймар и Бруна Бьянкарди

Форвард «Сантоса» Неймар в Instagram показал, как проводит время с дочерьми.

Он выложил фото, где держит их на руках и кормит из бутылочки, а также кадры с девочками в повседневной обстановке.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Неймар — отец троих детей и ждёт четвёртого ребёнка с невестой Бруной Бьянкарди. С ней он воспитывает дочку Мави.

Также у футболиста есть сын Дави Лукка и дочь Хелена от других женщин. Сейчас он восстанавливается после травмы и может сыграть 23 мая в Кубке Бразилии против КРБ.

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фото Неймар Сантос lifestyle чемпионат Бразилии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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