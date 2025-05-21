ФОТО. Таким Неймара ещё не видели! Любящий отец

Форвард «Сантоса» Неймар в Instagram показал, как проводит время с дочерьми.

Он выложил фото, где держит их на руках и кормит из бутылочки, а также кадры с девочками в повседневной обстановке.

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Неймар — отец троих детей и ждёт четвёртого ребёнка с невестой Бруной Бьянкарди. С ней он воспитывает дочку Мави.

Также у футболиста есть сын Дави Лукка и дочь Хелена от других женщин. Сейчас он восстанавливается после травмы и может сыграть 23 мая в Кубке Бразилии против КРБ.