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Испания
21 мая 2025, 22:39 | Обновлено 21 мая 2025, 22:40
1217
1

Известна сумма потенциального трансфера. Реал готов отпустить Лунина

Украинец, вероятно, летом сменит клуб

21 мая 2025, 22:39 | Обновлено 21 мая 2025, 22:40
1217
1
Известна сумма потенциального трансфера. Реал готов отпустить Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» не будет сопротивляться для возможного ухода украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, «сливочные» будут готовы продать 26-летнего вратаря, если тот решит уйти. Трансфер украинца в мадридском клубе оценивают в 20 млн евро.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 13 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года.

Сообщалось, что на Лунина определены два главных фаворита.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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mazepa1967
Цi  чутки-йде не йде вже два роки.
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