Испания21 мая 2025, 22:39 | Обновлено 21 мая 2025, 22:40
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Известна сумма потенциального трансфера. Реал готов отпустить Лунина
Украинец, вероятно, летом сменит клуб
21 мая 2025, 22:39 | Обновлено 21 мая 2025, 22:40
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Мадридский «Реал» не будет сопротивляться для возможного ухода украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, «сливочные» будут готовы продать 26-летнего вратаря, если тот решит уйти. Трансфер украинца в мадридском клубе оценивают в 20 млн евро.
В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 13 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года.
Сообщалось, что на Лунина определены два главных фаворита.
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