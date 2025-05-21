Известна сумма потенциального трансфера. Реал готов отпустить Лунина

Мадридский «Реал» не будет сопротивляться для возможного ухода украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, «сливочные» будут готовы продать 26-летнего вратаря, если тот решит уйти. Трансфер украинца в мадридском клубе оценивают в 20 млн евро.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 13 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года.

Сообщалось, что на Лунина определены два главных фаворита.