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  4. Суркис рассказал всю правду о трансфере Ваната в клубы из Англии
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 00:59 |
108
0

Суркис рассказал всю правду о трансфере Ваната в клубы из Англии

Президент «Динамо» сообщил, что киевляне никаких предложений не получали

23 мая 2025, 00:59 |
108
0
Суркис рассказал всю правду о трансфере Ваната в клубы из Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на слухи о возможном трансфере Ваната в клубы из Англии. Ранее появилась информация, что Владиславом интересуются «Эвертон», «Лидс» и «Сандерленд».

«Никакого предложения по игрокам «Динамо» не было. Ни по Ванату, ни по одному другому игроку. Но возможно предложения будут. Будем смотреть, будем садиться за стол переговоров, как это все делают. Это все, что я могу вам сказать», – сказал Суркис.

В этом сезоне Ванат провел за «Динамо» 44 матча, в которых забил 21 гол и сделал 8 ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром текущего сезона УПЛ.

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Сандерленд Динамо Киев трансферы Владислав Ванат трансферы АПЛ трансферы УПЛ Эвертон Лидс Игорь Суркис
Дмитрий Олейник Источник: FootballHub
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