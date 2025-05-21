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  4. Неожиданный вариант. Металлист 1925 хочет тренера одной из сборных Украины
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 21:45 | Обновлено 21 мая 2025, 22:08
2674
3

Неожиданный вариант. Металлист 1925 хочет тренера одной из сборных Украины

Захочет ли Михайленко перейти в харьковский клуб?

21 мая 2025, 21:45 | Обновлено 21 мая 2025, 22:08
2674
3
Неожиданный вариант. Металлист 1925 хочет тренера одной из сборных Украины
УАФ. Дмитрий Михайленко

По информации ТаТоТаке, клуб Первой лиги Металлист 1925 ведет переговоры с наставником сборной Украины U-20 Дмитрием Михайленко.

Сообщается, что именно Михайленко стал фаворитом у руководства харьковского клуба. При этом есть вопрос, как совмещать работу в команде с работой в сборной, которая осенью будет играть на чемпионате мира U-20 в Чили.

Многое зависит от того, сможет ли Металлист 1925 выйти в УПЛ.

Клуб недавно отстранил от работы тренера Патрика ван Леувена и за тур до конца чемпионата с командой будет работать Александр Чижов.

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Дмитрий Михайленко Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Gargantua81
это уже диверсия )
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0
Saltovka
Вернидуб или Ротань не меньше!
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-2
Saltovka
Який Михайленко?Ми хочемо постійно грати в 1 лізі?!
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-4
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