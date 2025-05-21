Неожиданный вариант. Металлист 1925 хочет тренера одной из сборных Украины

По информации ТаТоТаке, клуб Первой лиги Металлист 1925 ведет переговоры с наставником сборной Украины U-20 Дмитрием Михайленко.

Сообщается, что именно Михайленко стал фаворитом у руководства харьковского клуба. При этом есть вопрос, как совмещать работу в команде с работой в сборной, которая осенью будет играть на чемпионате мира U-20 в Чили.

Многое зависит от того, сможет ли Металлист 1925 выйти в УПЛ.

Клуб недавно отстранил от работы тренера Патрика ван Леувена и за тур до конца чемпионата с командой будет работать Александр Чижов.