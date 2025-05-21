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  4. ВИДЕО. Игроки Динамо и Шовковский тестируют элитные машины
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 18:59 | Обновлено 21 мая 2025, 19:27
1799
2

ВИДЕО. Игроки Динамо и Шовковский тестируют элитные машины

Игрокам дали покататься на топовых автомобилей

21 мая 2025, 18:59 | Обновлено 21 мая 2025, 19:27
1799
2
ВИДЕО. Игроки Динамо и Шовковский тестируют элитные машины
ФК Динамо Киев

Официальный канал Динамо показал, как тренер Александр Шовковский и игроки киевлян тестируют элитные машины от одного из спонсоров клуба.

Событие приурочено к чемпионскому титулу Динамо, которое в минувшем туре оформило свою победу в чемпионате.

Сообщается, что игроков больше всего заинтересовали элитные автомобили Bentley New Continental GT Speed та Porsche 911 Carrera.

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Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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SenkivLGBT
Вот и правда наших клубов и их спонсоров..У топ клубов европейских дарят игрокам машины.А у наших тест драйв..
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0
Saltovka
богомерзкая динама это антитоп европейского футбола. И тестировать дырявые должны не элитные машины а ржавые трактора после капремонта на полях Богуславщини!
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-3
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