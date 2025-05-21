Украина. Премьер лига21 мая 2025, 18:59 | Обновлено 21 мая 2025, 19:27
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ВИДЕО. Игроки Динамо и Шовковский тестируют элитные машины
Игрокам дали покататься на топовых автомобилей
21 мая 2025, 18:59 | Обновлено 21 мая 2025, 19:27
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Официальный канал Динамо показал, как тренер Александр Шовковский и игроки киевлян тестируют элитные машины от одного из спонсоров клуба.
Событие приурочено к чемпионскому титулу Динамо, которое в минувшем туре оформило свою победу в чемпионате.
Сообщается, что игроков больше всего заинтересовали элитные автомобили Bentley New Continental GT Speed та Porsche 911 Carrera.
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Комментарии 2
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Вот и правда наших клубов и их спонсоров..У топ клубов европейских дарят игрокам машины.А у наших тест драйв..
богомерзкая динама это антитоп европейского футбола. И тестировать дырявые должны не элитные машины а ржавые трактора после капремонта на полях Богуславщини!
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