ВИДЕО. Игроки Динамо и Шовковский тестируют элитные машины

Официальный канал Динамо показал, как тренер Александр Шовковский и игроки киевлян тестируют элитные машины от одного из спонсоров клуба.

Событие приурочено к чемпионскому титулу Динамо, которое в минувшем туре оформило свою победу в чемпионате.

Сообщается, что игроков больше всего заинтересовали элитные автомобили Bentley New Continental GT Speed та Porsche 911 Carrera.