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  4. Филиппов – о серебре УПЛ, о том, как облили Ротаня шампанским и еврокубках
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 18:40 | Обновлено 21 мая 2025, 18:47
780
0

Филиппов – о серебре УПЛ, о том, как облили Ротаня шампанским и еврокубках

Украинский нападающий пообщался с журналистом

21 мая 2025, 18:40 | Обновлено 21 мая 2025, 18:47
780
0
Филиппов – о серебре УПЛ, о том, как облили Ротаня шампанским и еврокубках
ФК Александрия

Форвард «Александрии» Александр Филиппов в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал занятое второе место в УПЛ, высказался о том, как команда поздравила с успехом Руслана Ротаня, а также поделился ожиданиями от еврокубков.

– Александр, какие эмоции у тебя от того, что «Александрия» стала второй в УПЛ?

– Эмоции от занятого «Александрией» второго места, конечно, самые положительные. Мы долго шли к этому. Это был очень тяжелый и трудный сезон, который забрал у нас много сил и энергии. С самого начала чемпионата мы были, как команда, как одно целое, как одна семья. Поэтому, я считаю, что второе место – вполне заслуженное. Это показатель нашей работы, наших трудов, а также нашей веры в самих себя и друг в друга.

– На данный момент это лучшее достижение в карьере для тебя?

– Наверное, да. Я считаю, что это самое большое мое достижение, потому что мы заняли второе место в чемпионате Украины. Наши соперники – это гранды украинского футбола в лице «Шахтера» и «Динамо», а кроме них есть еще много хороших команд, которые всегда ставят перед собой высокие цели. Опередить «Шахтер» - это действительно дорогого стоит. Этот сезон действительно мне запомнится на всю жизнь.

– Кому пришла идея подкидывать Руслана Ротаня после матча, а затем облить его шампанским?

– Идея возникла спонтанно. После матча мы подошли поблагодарить наших болельщиков. Потому что действительно на протяжении всего сезона это был наш 12-й игрок, который всегда нам придавал силы. Когда мы аплодировали болельщикам, ребята увидели тренера и сказали, что мы обязательно должны его подбросить, так как этот успех – большая его заслуга. И точно также появилась вполне естественная идея уже на флеш-интервью, когда Руслан Петрович отвечал на вопросы, облить его шампанским. Потому что было много эмоций потрачено. К нам пришли президент клуба и все руководство с бутылкой шампанского. Они всех поздравили. А дальше это уже перенеслось на Руслана Петровича.

– С каким-то европейским специалистом можно сравнить Ротаня по стилю? Может, Алонсо или Артета? Они тоже полузащитники.

– По стилю я, наверное, не могу определить. Может, есть моменты, когда тренерский состав нам показывает игры того же «Арсенала», как они располагаются на поле, как они строят игру и идут в прессинг. Полузащитники сами по себе являются мозгом команды и у них в принципе такой аналитический склад ума. Поэтому, наверное, так и получается, что в большинстве случаев успешные тренеры – это полузащитники. Они ответственные, они знают, как действовать в защите, нападении и центре поля. Поэтому, как я уже сказал, полузащитники – это мозг команды.

– Ты в этом сезоне на данный момент забил 10 мячей. Может, еще забьешь в матче с «Черноморцем». Рад такому показателю?

– Я рад, конечно же, любому показателю. И 10 голов – это результат моего труда. Спасибо команде за то, что верят и доверяют. А я пытаюсь и стараюсь в каждой игре отдаваться полностью за ребят, за город, за болельщиков, за команду. Поэтому действительно еще есть шанс в заключительной игре улучшить свои показатели. Но, в первую очередь, хоть и выполнили уже свою задачу, мы на каждую игру все равно выходим с мыслями только о победе. Для меня это было, есть и будет. Первоочередным является командная игра и победа. А об индивидуальном будем думать уже потом.

– Какой матч для себя да и для команды выделишь как самый яркий? Наверное, с «Шахтером», когда ты оформил хет-трик, а вы выиграли 4:3? По сути эта победа также была важной для того, чтобы занять второе место в УПЛ!

– В этом сезоне действительно было много важных, тяжелых и запоминающихся игр. Та же победа над «Шахтером», те же победы над «Кривбассом» и «Полесьем», которые являются сильными командами с хорошими футболистами. Много было переломных матчей, когда мы не так удачно на протяжении поединка выступали, но все равно дожимали соперника, благодаря своему желанию, своей вере и своему характеру. Действительно хорошо, что в этом сезоне было много запоминающихся побед.

– «Александрия» будет играть в еврокубках. Есть мысли уже об этих матчах?

– Пока что не думаем о еврокубках. Конечно, понимаем, что мы в них будем играть. Но пока что мысли только о «Черноморце». Нам надо завершить этот сезон на мажорной ноте. Затем нам нужно будет немножко отдохнуть, отвлечься от футбола, переключиться на семьи. Нужно будет чуть-чуть забыться, можно так сказать, потому что действительно был тяжелый сезон, который забрал много сил. А потом соберемся и будет время настраиваться уже на еврокубки.

– В свое время ты уже помогал черниговской «Десне» пробиться в еврокубки, а вместе с «Днепром-1» играл в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций.

– С «Десной» все-таки, к сожалению, не получилось сыграть в еврокубках, хотя я очень этого хотел. Тогда я как раз перешел в бельгийский «Сент-Трюйден» и не успел сыграть за черниговскую команду на евроарене. Но все равно я рад и горд, что помог «Десне» выступать в еврокубках, пробиться туда. С «Днепром-1» мы выступали в еврокубках. Это был немножко такой горький опыт. Но, как бы там ни было, это тоже опыт. Поэтому в этом году будем делать все от себя зависящее, чтобы радовать своих фанатов.

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чемпионат Украины по футболу эксклюзив статьи Александр Филиппов Украинская Премьер-лига Александрия
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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