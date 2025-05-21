Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран переходит в Шахтер. Турецкий клуб уже нашел замену для тренера
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 18:29 | Обновлено 21 мая 2025, 18:30
175
2

Туран переходит в Шахтер. Турецкий клуб уже нашел замену для тренера

Эюпспор уже не надеется удержать тренера и ищет нового наставника

21 мая 2025, 18:29 | Обновлено 21 мая 2025, 18:30
175
2
Туран переходит в Шахтер. Турецкий клуб уже нашел замену для тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

По информации турецких СМИ, в турецком клубе Эюпспор уже смирились с тем, что наставник Арда Туран переходит в Шахтер. Сообщается, что скоро должно быть официальное заявление.

А руководство клуба занялось поиском нового тренера. В шорт-листе Эюпспора известные в прошлом футболисты сборной Италии Андреа Пирло и Фабио Каннаваро.

Менеджмент уже не надеется удержать Турана, несмотря на попытки клуба договориться о продлении сотрудничества.

Ожидается, что Шахтер объявит об уходе наставника Марино Пушича после завершения финального матча УПЛ против Руха 24 мая.

По теме:
Інтер знайшов заміну ексгравцю Шахтаря у Барселоні
«Это нужно было сделать». Ашур впервые назвал причину увольнения из Полесья
«Заменить его некем». Фаны – о продлении контракта с Ярмоленко
Эюпспор Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андреа Пирло Фабио Каннаваро
Иван Зинченко Источник: Fanatik
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший бомбардир Украинской Премьер-лиги намерен перебраться в Европу
Футбол | 21 мая 2025, 10:44 6
Лучший бомбардир Украинской Премьер-лиги намерен перебраться в Европу
Лучший бомбардир Украинской Премьер-лиги намерен перебраться в Европу

Владислав Ванат признался, что планирует покинуть киевское «Динамо»

Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Бокс | 21 мая 2025, 02:31 0
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит

Энтони высказался о Диллиане Уайте

Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Футбол | 21.05.2025, 07:40
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Бокс | 20.05.2025, 18:57
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Футбол | 21.05.2025, 17:35
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
Шось у його Еюспорі останнім часом поразка за поразкою. Може краще не треба?
Ответить
0
Денис Брегін
чия це взагалі ідея з турком, рудого? палкіна? срни?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
21.05.2025, 04:45 1
Хоккей
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
20.05.2025, 07:10 9
Футбол
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 1
Футбол
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
20.05.2025, 07:49 1
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
20.05.2025, 01:04 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 43
Хоккей
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 3
Война
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
20.05.2025, 00:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем