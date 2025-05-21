Туран переходит в Шахтер. Турецкий клуб уже нашел замену для тренера
Эюпспор уже не надеется удержать тренера и ищет нового наставника
По информации турецких СМИ, в турецком клубе Эюпспор уже смирились с тем, что наставник Арда Туран переходит в Шахтер. Сообщается, что скоро должно быть официальное заявление.
А руководство клуба занялось поиском нового тренера. В шорт-листе Эюпспора известные в прошлом футболисты сборной Италии Андреа Пирло и Фабио Каннаваро.
Менеджмент уже не надеется удержать Турана, несмотря на попытки клуба договориться о продлении сотрудничества.
Ожидается, что Шахтер объявит об уходе наставника Марино Пушича после завершения финального матча УПЛ против Руха 24 мая.
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