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Англия
21 мая 2025, 19:57 | Обновлено 21 мая 2025, 20:00
157
0

Челси подпишет игроков на три позиции. Названы приоритеты клуба

Клубу нужны защитник, вингер и центрфорвард

21 мая 2025, 19:57 | Обновлено 21 мая 2025, 20:00
157
0
Челси подпишет игроков на три позиции. Названы приоритеты клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси после больших трат в минувшие трансферные окна собирается провести относительно спокойное лето, подписав игроков на три позиции.

Сообщается, что лондонский клуб своим приоритетом сделал усиление на позицию центрального защитника, левого вингера и центрального нападающего.

При этом акцент будет на продаже большого количества игроков, чтобы разгрузить платежную ведомость.

Челси продолжает борьбу за возвращение в Лиге чемпионов. Команда Энцо Марески за тур до завершения чемпионата занимает пятое место, которое дает пропуск в ЛЧ.

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Иван Зинченко Источник: Николо Скира
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