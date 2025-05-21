Челси подпишет игроков на три позиции. Названы приоритеты клуба

Челси после больших трат в минувшие трансферные окна собирается провести относительно спокойное лето, подписав игроков на три позиции.

Сообщается, что лондонский клуб своим приоритетом сделал усиление на позицию центрального защитника, левого вингера и центрального нападающего.

При этом акцент будет на продаже большого количества игроков, чтобы разгрузить платежную ведомость.

Челси продолжает борьбу за возвращение в Лиге чемпионов. Команда Энцо Марески за тур до завершения чемпионата занимает пятое место, которое дает пропуск в ЛЧ.