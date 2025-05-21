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Италия
21 мая 2025, 18:10 | Обновлено 21 мая 2025, 19:09
1377
0

Интер нашел замену экс-игроку Шахтера в Барселоне

На позиции Генриха Мхитаряна может появиться новый игрок

21 мая 2025, 18:10 | Обновлено 21 мая 2025, 19:09
1377
0
Интер нашел замену экс-игроку Шахтера в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес попал в шорт-лист миланского «Интера» на замену Генриху Мхитаряну.

Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, «Интер» предложит за полузащитника 60 миллионов евро.

Генрих Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. 36-летний армянский легионер имеет еще один год действующего контракта, но, похоже, «нерадзурри» уже желают омолодить состав.

В этом сезоне Мхитарян сыграл 32 матча и отметился 1 мячом.

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Александр Сильченко Источник: Mundo Deportivo
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