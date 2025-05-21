«Это нужно было сделать». Ашур впервые назвал причину увольнения из Полесья

Уже бывший главный тренер «Полесья» Имад Ашур назвал причину своего увольнения из житомирского клуба.

– В заявлении «Полесья» была следующая фраза: «События, произошедшие сегодня в клубе, стали предметом внутреннего анализа». Что это значит? Что за события?

– По поводу формулировки – она была немного странной и могла интерпретироваться как угодно. Предполагаю, что подобных интерпретаций было немало, но так же в какой-то момент в СМИ прозвучала версия, что у меня были требования к клубу. Это был запрос на фоне определенных обстоятельств. Учитывая тот факт, что мы должны были доработать еще как минимум две недели, два матча при необходимости побеждать. Поэтому, по моему мнению, надо было сделать некоторые движения. Без этого фокусироваться на заключительных матчах было бы крайне сложно. А если ты не фокусируешься, это влияет соответственно на всех вокруг, в том числе на вероятный результат.

– Правда ли, что это касалось якобы просьбы внести изменения в тренерский штаб? Если да, то могли бы вы подробнее объяснить?

– Я сильно подробно не хочу вдаваться, потому что с точки зрения корпоративной этики мне кажется, что детали должны храниться внутри. Каким образом эта информация вообще вышла за пределы клуба – это уже вопрос не ко мне. Почему-то не держится информация внутри клуба. Немало этой информации. Но да, требования касались как изменений в тренерском штабе, так и опровержения предыдущих слухов, которые обсуждались в СМИ.

– То есть у вас были недопонимания или разногласия в идеях с тренерами, которые остались от предыдущего штаба?

– Не думаю, что здесь речь идет о разногласиях в идеях. Вообще эта тема слишком объемная, чтобы ее сейчас описывать кратко. Просто наступил момент, когда мне надо было сделать определенный шаг, который я должен был сделать гораздо раньше. Но в данном случае последовало то решение, которое последовало. Клуб сделал выбор.

– Как в целом происходило увольнение? Кто вам сообщил о решении и была ли озвучена конкретная причина?

– Решение было озвучено людьми из руководства клуба. Достаточно быстро, достаточно конкретно. И что причиной стали именно разногласия относительно моих требований. После этого на следующий день еще была заключительная беседа с президентом. Абсолютно спокойная, с уважением, как всегда. Немного сентиментальная, возможно.