«Ярмоленко кайфует от футбола». Кравченко – о новом контракте хавбека
Сегодня стало известно, что Андрей продлил соглашение с киевским «Динамо» еще на 1 сезон
Сегодня стало известно, что Андрей Ярмоленко продлил соглашение с киевским «Динамо» еще на один сезон.
Своим мнением по этому поводу поделился нынешний тренер «Александрии» Сергей Кравченко, который выступал за «Динамо» вместе с Ярмоленко, когда Андрей только начинал свой путь в основном составе «бело-синих».
«Прежде всего, хочу поздравить Андрея с подписанием нового контракта. У меня к Ярмоленко большое уважение. Его самый большой плюс в том, что этот футболист любит футбол. А если человек любит футбол, то у него всегда будет большая мотивация заниматься любимым делом.
Ярмоленко всегда кайфовал от тренировок и матчей, от всего, что связано с футболом, поэтому он и продержался так долго на таком высоком уровне.
Я уверен, что Ярмоленко еще не наигрался в футбол и вряд ли это возможно. Такого исполнителя может остановить или травма, или еще какое-то серьезное обстоятельство. И я хочу пожелать Андрею этого избежать. Сейчас это украшение украинского футбола.
Всевозможные ролики или слова - это одно, но для динамовской молодежи это большой плюс, что рядом с ними тренируется и играет такая звезда. Это живой пример того, к чему надо стремиться и каким должно быть отношение к тренировкам и футболу вообще».
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