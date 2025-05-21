Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ярмоленко кайфует от футбола». Кравченко – о новом контракте хавбека
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 17:22 |
584
0

«Ярмоленко кайфует от футбола». Кравченко – о новом контракте хавбека

Сегодня стало известно, что Андрей продлил соглашение с киевским «Динамо» еще на 1 сезон

21 мая 2025, 17:22 |
584
0
«Ярмоленко кайфует от футбола». Кравченко – о новом контракте хавбека
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Сегодня стало известно, что Андрей Ярмоленко продлил соглашение с киевским «Динамо» еще на один сезон.

Своим мнением по этому поводу поделился нынешний тренер «Александрии» Сергей Кравченко, который выступал за «Динамо» вместе с Ярмоленко, когда Андрей только начинал свой путь в основном составе «бело-синих».

«Прежде всего, хочу поздравить Андрея с подписанием нового контракта. У меня к Ярмоленко большое уважение. Его самый большой плюс в том, что этот футболист любит футбол. А если человек любит футбол, то у него всегда будет большая мотивация заниматься любимым делом.

Ярмоленко всегда кайфовал от тренировок и матчей, от всего, что связано с футболом, поэтому он и продержался так долго на таком высоком уровне.
Я уверен, что Ярмоленко еще не наигрался в футбол и вряд ли это возможно. Такого исполнителя может остановить или травма, или еще какое-то серьезное обстоятельство. И я хочу пожелать Андрею этого избежать. Сейчас это украшение украинского футбола.

Всевозможные ролики или слова - это одно, но для динамовской молодежи это большой плюс, что рядом с ними тренируется и играет такая звезда. Это живой пример того, к чему надо стремиться и каким должно быть отношение к тренировкам и футболу вообще».

По теме:
Туран переходит в Шахтер. Турецкий клуб уже нашел замену для тренера
«Это нужно было сделать». Ашур впервые назвал причину увольнения из Полесья
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продолжил сотрудничество с двумя воспитанниками клуба
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Сергей Кравченко Сергей Бойченко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко
Футбол | 21 мая 2025, 14:49 11
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко

Лидер столичного клуба продлил свой контракт еще на 1 сезон

Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Футбол | 21 мая 2025, 17:35 6
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков

Финал Лиги Европы будет сыгран первым среди трех турниров

Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Футбол | 20.05.2025, 18:59
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Футбол | 21.05.2025, 04:41
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
20.05.2025, 00:44 1
Бокс
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 9
Футбол
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
20.05.2025, 07:10 9
Футбол
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
20.05.2025, 07:34 7
Футбол
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
20.05.2025, 07:49 1
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 3
Война
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 43
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем