«Манчестер победит в один мяч». Ковалец дал прогноз на финал Лиги Европы

Сегодня в испанском Бильбао на стадионе «Сан Мамес» в финальном матче Лиги Европы встретятся английские «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед».

Своим видением этого британского противостояния с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ковалец.

«Без сомнений, что это будет увлекательный поединок, несмотря на то, что в чемпионате Англии оба клуба пребывают в кризисном положении. А победа в этом противостоянии хоть как-то позволит реабилитироваться. При этом не стоит забывать, обладатель трофея получает путевку в Лигу чемпионов, а это очень важный момент для обоих команд, которые занимают 16-е и 17-е место в АПЛ.

Статистика нынешнего сезона говорит о том, что должен победить «Тоттенхэм», который трижды переиграл «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, на мой взгляд, шансов больше как раз у «манкунианцев», у которых лазарет менее заполнен, чем у соперника. Да и класс исполнителей «МЮ» все-таки выше. Поэтому я поставлю на минимальную победу подопечных Рубена Аморима. Счет? 2:1».