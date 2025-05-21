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  4. «Манчестер победит в один мяч». Ковалец дал прогноз на финал Лиги Европы
Лига Европы
21 мая 2025, 16:54 |
242
1

«Манчестер победит в один мяч». Ковалец дал прогноз на финал Лиги Европы

Экс-хавбек сборной Украины считает, что у «манкунианцев» выиграть больше шансов, чем у «Тоттенхэма»

21 мая 2025, 16:54 |
242
1
«Манчестер победит в один мяч». Ковалец дал прогноз на финал Лиги Европы
Сергей Ковалец

Сегодня в испанском Бильбао на стадионе «Сан Мамес» в финальном матче Лиги Европы встретятся английские «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед».

Своим видением этого британского противостояния с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ковалец.

«Без сомнений, что это будет увлекательный поединок, несмотря на то, что в чемпионате Англии оба клуба пребывают в кризисном положении. А победа в этом противостоянии хоть как-то позволит реабилитироваться. При этом не стоит забывать, обладатель трофея получает путевку в Лигу чемпионов, а это очень важный момент для обоих команд, которые занимают 16-е и 17-е место в АПЛ.

Статистика нынешнего сезона говорит о том, что должен победить «Тоттенхэм», который трижды переиграл «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, на мой взгляд, шансов больше как раз у «манкунианцев», у которых лазарет менее заполнен, чем у соперника. Да и класс исполнителей «МЮ» все-таки выше. Поэтому я поставлю на минимальную победу подопечных Рубена Аморима. Счет? 2:1».

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Сергей Ковалец Сергей Бойченко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Burevestnik
точно-точно...
у МЮ клас значно вищий, і як доказ
МЮ на сьогодні в АПЛ на 16 місці,
а Тоттенгем на 17. 
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