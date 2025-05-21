У Де Брюйне два варианта продолжения карьеры. Скоро примет решение
Наполи или пеерезд в МЛС
По информации инсайдера Фабрицио Романо, у хавбека Кевина Де Брюйне, который покидает состав Манчестер Сити, на руках два конкретных предложения.
Наполи предложил игроку выгодный контракт и готов оперативно все подписать, если бельгийский футболист даст свое согласие.
Кроме того, еще с апреля у Де Брюйне есть предложение от клуба МЛС Чикаго Файр. Сообщается, что Кевин примет решение в ближайшее время.
На этот момент о переезде в Саудовскую Аравию информации нет. В нынешнем сезоне 33-летний Де Брюйне забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.
Наполи, который близок к титулу Серии A, летом может подписать украинского хавбека Георгия Судакова.
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