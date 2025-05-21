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  4. У Де Брюйне два варианта продолжения карьеры. Скоро примет решение
Англия
21 мая 2025, 19:17 | Обновлено 21 мая 2025, 19:47
1196
2

У Де Брюйне два варианта продолжения карьеры. Скоро примет решение

Наполи или пеерезд в МЛС

21 мая 2025, 19:17 | Обновлено 21 мая 2025, 19:47
1196
2
У Де Брюйне два варианта продолжения карьеры. Скоро примет решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

По информации инсайдера Фабрицио Романо, у хавбека Кевина Де Брюйне, который покидает состав Манчестер Сити, на руках два конкретных предложения.

Наполи предложил игроку выгодный контракт и готов оперативно все подписать, если бельгийский футболист даст свое согласие.

Кроме того, еще с апреля у Де Брюйне есть предложение от клуба МЛС Чикаго Файр. Сообщается, что Кевин примет решение в ближайшее время.

На этот момент о переезде в Саудовскую Аравию информации нет. В нынешнем сезоне 33-летний Де Брюйне забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

Наполи, который близок к титулу Серии A, летом может подписать украинского хавбека Георгия Судакова.

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Чикаго Файр Наполи Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Английская Премьер-лига трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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NachoBarbero
В Наполі на його позиції буде Судаков, так що залишається тільки МЛС  
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Victor673256ua
Де Брюйне спокійно може ще 2-3 роки пограти в Європі. А потім можна в МЛС. і у СА
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