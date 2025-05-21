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Саудовская Аравия
21 мая 2025, 18:02 | Обновлено 21 мая 2025, 18:03
841
0

Назван биологический возраст Роналду. Шокирован даже сам Криштиану

Фитнес-браслет показал, что португальцу 28.9 лет

21 мая 2025, 18:02 | Обновлено 21 мая 2025, 18:03
841
0
Назван биологический возраст Роналду. Шокирован даже сам Криштиану
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду с помощью фитнес-браслета узнал свой биологический возраст.

Если верить технологии, то здоровье 40-летнего футболиста находится на уровне человека с возрастом 28.9 лет. Даже сам Криштиану был удивлен столь хорошим показателем:

«Я не могу поверить, что все настолько хорошо... 28.9 лет».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 33 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду получил предложение от марокканского «Видада».

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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