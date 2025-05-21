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Англия
21 мая 2025, 16:50 | Обновлено 21 мая 2025, 16:59
346
0

«Люди мне не верят». Гвардиола высказался о рекордном трансфере Ман Сити

Гвардиола не знает, покинет ли Грилиш команду

21 мая 2025, 16:50 | Обновлено 21 мая 2025, 16:59
346
0
«Люди мне не верят». Гвардиола высказался о рекордном трансфере Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола знает, что атакующий хавбек Джек Грилиш недоволен своей ситуацией с игровым временем, но не знает, уйдет ли футболист летом.

«Я с Джеком это не обсуждал. Люди мне не верят, но мы про такое не говорим. Трансферные вопросы – это вопросы между игроком и руководством клуба. Они будут решать».

«Грилиш – не единственный игрок в мире, который недоволен своим временем на поле. Он – победитель, он хочет быть в стартовом составе», – сказал Гвардиола.

Грилиш, которого приобрели за 100 миллионов фунтов, остается трансферным рекордом клуба.

В нынешнем сезоне игрок забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Джек Грилиш трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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