«Люди мне не верят». Гвардиола высказался о рекордном трансфере Ман Сити

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола знает, что атакующий хавбек Джек Грилиш недоволен своей ситуацией с игровым временем, но не знает, уйдет ли футболист летом.

«Я с Джеком это не обсуждал. Люди мне не верят, но мы про такое не говорим. Трансферные вопросы – это вопросы между игроком и руководством клуба. Они будут решать».

«Грилиш – не единственный игрок в мире, который недоволен своим временем на поле. Он – победитель, он хочет быть в стартовом составе», – сказал Гвардиола.

Грилиш, которого приобрели за 100 миллионов фунтов, остается трансферным рекордом клуба.

В нынешнем сезоне игрок забил 3 гола и сделал 5 ассистов.