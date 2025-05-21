В 2026 году Кубок Лейвера вернется в столицу Соединенного Королевства

Кубок Лейвера – международный теннисный мужской турнир, проводимый на закрытых кортах между командой Европы и командой Мира вернется в The O2 в 2026 году – спустя четыре года после того, как легендарная арена стала местом прощания Роджера Федерера с профессиональным теннисом. Тогда 20-кратный чемпион турниров Большого шлема провел свой последний матч и официально завершил карьеру.

В среду организаторы объявили, что Лондон станет первым городом в истории турнира, который примет Кубок Лейвера во второй раз. Сам Федерер выразил радость от возвращения в место, наполненное теннисной ностальгией, не только из-за его прощального матча, но и благодаря более чем десятилетнему проведению Итогового турнира ATP именно в The O2.

«Мой последний матч в 2022 году был наполнен эмоциями и незабываемыми воспоминаниями – быть в окружении товарищей по команде, которые также были моими величайшими соперниками – это было именно то, о чем я мечтал», – сказал Федерер в официальном заявлении.

«Я с нетерпением жду возвращения в это значимое место, на этот раз уже как болельщик, чтобы снова прочувствовать невероятную атмосферу Кубка Лейвера».

Председатель Кубка Лейвера и генеральный директор TEAM8 Тони Годсик добавил:

«Хотя традиционно мы проводим Кубок Лейвера каждый год в новом городе, отклик Лондона от фанатов, партнеров и игроков был по-настоящему ошеломляющим. Желание снова увидеть турнир в The O2 невозможно было игнорировать, и мы рады вернуть это уникальное теннисное событие в Лондон».

Хотя прощальный матч Федерера стал главной новостью того розыгрыша Кубка Лейвера, Лондон в 2022 году также стал местом первой победы команды Мира над командой Европы за пять попыток. В этом году у обеих сборных новые капитаны – Андре Агасси (США) и Янник Ноа (Франция), которые дебютируют на турнире в сентябре в Сан-Франциско.

Таким образом, возвращение Кубка Лейвера в The O2 в 2026 году закрепляет за Лондоном статус первого города-хоста, принявшего турнир более одного раза.