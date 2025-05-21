«Хуже Пушича не будет». Фаны – о возможном контракте Турана с Шахтером
Турецкий тренер Арда Туран мог уже подписать контракт с украинским клубом
Арда Туран может стать новым тренером донецкого «Шахтера». По сообщениям турецких СМИ стороны уже согласовали и подписали контракт.
По информации издания Ajansspor, соглашение начнет действовать с началом следующего сезона. По информации источника зарплата турецкого специалиста составит 2 миллиона евро в год.
Возможный приход Турана ожидаемо вызвал споры среди болельщиков.
Евгений: Через год будут нового искать.
Johnny КРЕК: Хуже Пушича быть невозможно.
Дмитро Горячий: Нет….хоть я и фанат Шахтера, но худшего варианта и не придумать выбрав Турана на пост тренера.
Forward: Время покажет, будет интересно посмотреть на неплохого футболиста, который играл в Атлетико Мадрид и Барселоне.
Ben Parkberg: Арда Туран, как минимум, тренер с невысокими зарплатными аппетитами и его явно берут не для УПЛ, а для еврокубков и с перспективой на долгие годы.
Олег Олексюк: 5-7 туров – и 2-3 в ЛЕ и домой арбузы собирать!
Airdrop: Интересно, насколько это рисковое решение от руководства Шахты, но факт есть, что Пушич должен был уйти раньше.
Airdrop: Давайте поздравим Динамо с двумя чемпионствами подряд.
Yuriy Ilkiv: Если это правда, Шахтер окончательно разрушает свою репутацию как единственного украинского клуба с хорошим менеджментом. С тренерами – полная вакханалия после Йови, теперь еще и этот «боец». Раньше лидеров заменяли новые, уже адаптированные игроки, но вместо этого продали Зубкова и Сикана посреди сезона, купили каких-то ноунеймов, ситуация с Коноплей – отдельная «радость». Все теперь на одном уровне.)
Timofey Antonov: Харизматичный перспективный тренер с хорошей лиги и интересным футболом, будет интересно.
🎯 Ajansspor Özel 🎯— Ajansspor (@ajansspor) May 20, 2025
🔥 Shakhtar Donetsk, önümüzdeki sezon için Arda Turan ile anlaştı.
👀 Eyüpspor'da teknik direktörlük görevi için adaylar: Albert Riera, Andrea Pirlo ve Fabio Cannavaro.
✍️ @Salimmanav pic.twitter.com/2UU0HBXI0u
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Навряд шо Ахметов візьме такого тренера в ШД...
може про нового тренера це брехня? га?
Та хз 🤣🤣🤣🤣