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Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 15:53 |
655
10

«Хуже Пушича не будет». Фаны – о возможном контракте Турана с Шахтером

Турецкий тренер Арда Туран мог уже подписать контракт с украинским клубом

21 мая 2025, 15:53 |
655
10
«Хуже Пушича не будет». Фаны – о возможном контракте Турана с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Арда Туран может стать новым тренером донецкого «Шахтера». По сообщениям турецких СМИ стороны уже согласовали и подписали контракт.

По информации издания Ajansspor, соглашение начнет действовать с началом следующего сезона. По информации источника зарплата турецкого специалиста составит 2 миллиона евро в год.

Возможный приход Турана ожидаемо вызвал споры среди болельщиков.

Евгений: Через год будут нового искать.

Johnny КРЕК: Хуже Пушича быть невозможно.

Дмитро Горячий: Нет….хоть я и фанат Шахтера, но худшего варианта и не придумать выбрав Турана на пост тренера.

Forward: Время покажет, будет интересно посмотреть на неплохого футболиста, который играл в Атлетико Мадрид и Барселоне.

Ben Parkberg: Арда Туран, как минимум, тренер с невысокими зарплатными аппетитами и его явно берут не для УПЛ, а для еврокубков и с перспективой на долгие годы.

Олег Олексюк: 5-7 туров – и 2-3 в ЛЕ и домой арбузы собирать!

Airdrop: Интересно, насколько это рисковое решение от руководства Шахты, но факт есть, что Пушич должен был уйти раньше.

Airdrop: Давайте поздравим Динамо с двумя чемпионствами подряд.

Yuriy Ilkiv: Если это правда, Шахтер окончательно разрушает свою репутацию как единственного украинского клуба с хорошим менеджментом. С тренерами – полная вакханалия после Йови, теперь еще и этот «боец». Раньше лидеров заменяли новые, уже адаптированные игроки, но вместо этого продали Зубкова и Сикана посреди сезона, купили каких-то ноунеймов, ситуация с Коноплей – отдельная «радость». Все теперь на одном уровне.)

Timofey Antonov: Харизматичный перспективный тренер с хорошей лиги и интересным футболом, будет интересно.

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Арда Туран Эюпспор Шахтер Донецк назначение тренера чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Турции по футболу Марино Пушич реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: Telegram
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Комментарии 10
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Boodya
Якщо його все ж підпишуть, ставлю ставку на пів року до моменту таких же коментарів в його адрес😂
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0
Boodya
Я б не був таким впевненим😂
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0
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Xvalenok03
Мнение фанов - хуже не будет.
Какие они пессимисты.
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0
Харків Перша Столиця
Ніхто вже не допоможе ні іржавим, ні дірявим, бо Харків наступне десятиліття домінуватиме в УПЛ
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0
Burevestnik
Туран - тренер клубу Еюспор.
Еюспор п'ять останніх матчів програв і
при цьому пропустив 14 голів.
Навряд шо Ахметов візьме такого тренера в ШД...
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-1
Burevestnik
на офіційному сайті ШД про Турана ні слова.
може про нового тренера  це брехня?  га?
Ответить
-1
Saar
Гірше Пушича не буде?😄😄😄😄
Та хз 🤣🤣🤣🤣
Ответить
-1
Первый Среди Равных
Ми вже раз проголосували "Хуже нє будєт", зараз вихаркуємо усією країною.
Ответить
-3
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