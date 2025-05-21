«Хуже Пушича не будет». Фаны – о возможном контракте Турана с Шахтером

Арда Туран может стать новым тренером донецкого «Шахтера». По сообщениям турецких СМИ стороны уже согласовали и подписали контракт.

По информации издания Ajansspor, соглашение начнет действовать с началом следующего сезона. По информации источника зарплата турецкого специалиста составит 2 миллиона евро в год.

Возможный приход Турана ожидаемо вызвал споры среди болельщиков.

Евгений: Через год будут нового искать.

Johnny КРЕК: Хуже Пушича быть невозможно.

Дмитро Горячий: Нет….хоть я и фанат Шахтера, но худшего варианта и не придумать выбрав Турана на пост тренера.

Forward: Время покажет, будет интересно посмотреть на неплохого футболиста, который играл в Атлетико Мадрид и Барселоне.

Ben Parkberg: Арда Туран, как минимум, тренер с невысокими зарплатными аппетитами и его явно берут не для УПЛ, а для еврокубков и с перспективой на долгие годы.

Олег Олексюк: 5-7 туров – и 2-3 в ЛЕ и домой арбузы собирать!

Airdrop: Интересно, насколько это рисковое решение от руководства Шахты, но факт есть, что Пушич должен был уйти раньше.

Airdrop: Давайте поздравим Динамо с двумя чемпионствами подряд.

Yuriy Ilkiv: Если это правда, Шахтер окончательно разрушает свою репутацию как единственного украинского клуба с хорошим менеджментом. С тренерами – полная вакханалия после Йови, теперь еще и этот «боец». Раньше лидеров заменяли новые, уже адаптированные игроки, но вместо этого продали Зубкова и Сикана посреди сезона, купили каких-то ноунеймов, ситуация с Коноплей – отдельная «радость». Все теперь на одном уровне.)

Timofey Antonov: Харизматичный перспективный тренер с хорошей лиги и интересным футболом, будет интересно.